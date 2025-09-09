Caso Ayotzinapa: México solicita a EE. UU. entrega de dos presuntos responsables

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México presentó una solicitud de extradición a Estados Unidos para dos personas presuntamente relacionadas con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en 2014. La gestión se realizó ante el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una reunión para tratar temas de seguridad y cooperación bilateral.

Caso Ayotzinapa, aún sin justicia

El caso sigue siendo uno de los crímenes más graves en la historia reciente de México, donde participaron policías locales, narcotraficantes e, incluso, presuntos mandos militares. Hasta ahora, la justicia solo ha logrado identificar los restos de tres estudiantes, mientras que decenas de sospechosos permanecen en la investigación.

Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reportes de gobiernos anteriores sugieren la probable participación de jefes militares, por lo que algunos expertos consideran la desaparición como un crimen de Estado. Las investigaciones también señalan que policías locales entregaron a los estudiantes a grupos criminales, y que un antiguo fiscal general enfrenta procesos por este caso.

Desapariciones en México: un problema histórico

Desde 2006, cuando el gobierno declaró la guerra contra el narcotráfico con apoyo militar, México ha acumulado más de 120,000 personas desaparecidas, y Ayotzinapa se mantiene como uno de los casos más emblemáticos de impunidad y violaciones a los derechos humanos.

Con información de la Agence France-Presse.