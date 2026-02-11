El caso Epstein desata crisis institucional en el Reino Unido este 2026

El Reino Unido enfrenta una de sus mayores sacudidas políticas y sociales de los últimos años. Las recientes revelaciones y documentos desclasificados relacionados con el caso Epstein han sumido a las instituciones británicas en una parálisis operativa y de credibilidad.

La permanencia del primer ministro Keir Starmer en el cargo se tambalea, pues desde el mismo Partido Laborista, del cual es líder, ya hay voces que exigen que asuma la responsabilidad y presente su dimisión.

Aunque el premier laborista jamás se relacionó con el connotado pederasta estadounidense, su decisión de nombrar como embajador en Washington a Peter Mandelson, quien sí mantuvo una estrecha amistad con Epstein -incluso después de que fuera condenado en 2008 por delitos sexuales-, ha desatado un escándalo en Reino Unido que, según algunos, podría costarle el puesto al mandatario.

Esta nueva crisis en Reino Unido ha forzado al Parlamento a convocar sesiones extraordinarias para discutir las implicaciones de estas filtraciones. El impacto no solo afecta a la esfera política, sino que golpea directamente la imagen de la corona, ante la aparición de testimonios que profundizan en las conexiones de figuras reales con los eventos investigados durante años por la justicia estadounidense y ahora retomados por la británica.

La magnitud del caso Epstein ha generado una demanda ciudadana sin precedentes por transparencia. Grupos civiles y opositores exigen una investigación independiente que aclare si hubo omisiones por parte de las agencias de inteligencia y seguridad en años anteriores. Mientras tanto, el gobierno actual intenta contener el daño reputacional que amenaza con desestabilizar la confianza en el sistema judicial del país.

Antecedentes de la crisis en Reino Unido y repercusiones

El origen de esta inestabilidad se remonta a las conexiones establecidas hace décadas, pero que en pleno 2026 han cobrado nueva fuerza legal tras la aparición de registros digitales antes desconocidos. La crisis en Reino Unido se ve agravada por la polarización social y la percepción de que ciertos sectores de la élite han gozado de impunidad. Expertos en derecho internacional sugieren que este nuevo capítulo del caso Epstein podría derivar en solicitudes de extradición o comparecencias ante tribunales internacionales.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/