El caso Epstein sacude a Londres y exhibe la impunidad política de Trump en Washington

La reaparición de los archivos vinculados a Jeffrey Epstein ha detonado una crisis política de alto voltaje en el Reino Unido, con capacidad real de derribar a un primer ministro, mientras en Estados Unidos el mismo escándalo apenas roza al presidente Donald Trump. La asimetría no es menor: revela diferencias profundas entre sistemas de rendición de cuentas y muestra cómo un mismo expediente puede tener efectos devastadores en Londres y consecuencias prácticamente nulas en Washington.

Keir Starmer, primer ministro británico, nunca fue señalado por vínculos personales con Epstein, pero su liderazgo quedó atrapado en la tormenta política que rodea al caso. El detonante fue su decisión de nombrar embajador en Washington a Peter Mandelson pese a conocer su amistad con el delincuente sexual convicto, una relación que continuó incluso después de la condena de Epstein en Florida en 2008. Esa omisión de juicio político ha puesto a Starmer al borde del colapso interno.

La crisis escaló cuando nuevos archivos sugirieron que Mandelson pudo haber filtrado información sensible sobre movimientos de mercado durante la crisis financiera de 2008, datos que habrían sido de enorme valor para Epstein y su entorno en Wall Street. El exministro enfrenta ahora una investigación penal, renunció a la Cámara de los Lores y abandonó el Partido Laborista, dejando a Starmer expuesto a una rebelión parlamentaria que amenaza su continuidad en Downing Street.

La presión sobre el gobierno británico no ocurre en el vacío. El caso Epstein ha reactivado viejas heridas en la vida pública del Reino Unido, donde la tolerancia política a las relaciones con el financiero caído en desgracia es mínima. El rey Carlos III despojó a su hermano, el expríncipe Andrés, de sus títulos y lo forzó a retirarse de la vida pública, en una estrategia de control de daños destinada a proteger a la monarquía de un escándalo persistente y corrosivo.

En Estados Unidos, el contraste es brutal. Aunque el nombre de Donald Trump aparece en algunos archivos de Epstein, las autoridades no han presentado cargos ni existe evidencia probada de conducta ilegal por parte del presidente. El Departamento de Justicia ha cerrado la puerta a nuevos procesamientos, y Trump ha optado por minimizar el tema, insistiendo en que el país debe “dedicarse a otra cosa”, incluso cuando surgen acusaciones no verificadas y testimonios incómodos de víctimas.

La diferencia central radica en el poder político. Trump mantiene un control férreo sobre el Congreso republicano, que opera como un escudo frente a cualquier intento de escrutinio profundo. Aunque la publicación de archivos fue impulsada por una revuelta puntual de legisladores presionados por sus bases, no hay señales de que ese impulso derive en una investigación que toque directamente al presidente. Ni siquiera la Comisión de Supervisión de la Cámara contempla citarlo.

Las consecuencias en Estados Unidos han sido marginales y selectivas. Figuras como Larry Summers o Brad Karp han pagado costos reputacionales por sus intercambios con Epstein, pero el núcleo del poder político permanece intacto. Karp renunció a la presidencia de su firma legal tras revelarse correos con el financiero, aunque continuará trabajando en ella, un desenlace impensable para un funcionario británico en circunstancias similares.

En el Reino Unido, en cambio, el caso Epstein actúa como catalizador de tensiones acumuladas. Starmer llegó al poder con una victoria aplastante, pero su capital político se ha erosionado rápidamente en un sistema donde los primeros ministros gobiernan bajo vigilancia constante y sin la protección de mandatos fijos. La historia reciente de Westminster, marcada por la caída de cinco primeros ministros en poco más de una década, amplifica cada error y acelera los desenlaces.

La saga también revive la trayectoria de Mandelson, un operador brillante y controvertido cuyo afán por codearse con las élites globales lo condujo una y otra vez al desastre. Su amistad con Epstein no solo selló su carrera, sino que arrastró consigo a un gobierno ya debilitado. En ese contexto, la indignación pública no se centra únicamente en los crímenes de Epstein, sino en la sensación de que el poder fue utilizado sin ética ni consecuencias.

Trump, por ahora, parece inmune. Rodeado de crisis constantes, desde conflictos migratorios hasta ataques a la credibilidad electoral, el presidente ha perfeccionado una estrategia de saturación que diluye cada escándalo individual. Mientras Starmer enfrenta una amenaza existencial por una decisión política errónea, Trump navega el caso Epstein como un ruido más en una cacofonía permanente.

