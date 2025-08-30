“Que el caso no se enfríe”: familias piden justicia por jóvenes desaparecidos en Los Cabos

Han pasado poco más de cuatro meses desde que los jóvenes Jesús Ramón Favela Astorga (18 años), Jesús Josué Favela Osorio (22) y Jesús José Bojórquez Chávez (21) fueron vistos por última vez en el municipio de Los Cabos . Desde entonces, sus familias viven una angustiosa espera y claman para que el caso no quede en el olvido.

En entrevista, Cinthia Favela , madre de Jesús Ramón, compartió que su hijo había llegado a Los Cabos en noviembre de 2024. Lo hizo con la ilusión de trabajar, superarse y brindar un mejor futuro a su familia. Había concluido sus estudios de nivel medio superior y obtenido una carrera técnica en Administración de Empresas.

La última comunicación con él fue la mañana del 24 de abril de 2025 , cuando salió rumbo a su trabajo acompañado de su primo y un amigo, recién llegados de Sinaloa. Horas después, la familia perdió contacto con los tres jóvenes e inició de inmediata la búsqueda.

“Entonces el sábado nos fuimos la mamá de mi sobrino y yo y pusimos la denuncia. Empezaron a investigar, hasta que dimos con los videos donde exactamente ese día, saliendo del departamento, los agarró un comando armado , en frente de la privada Mar Alta”, relató la madre.

Desde entonces, se han realizado operativos de búsqueda en campo con el apoyo de autoridades y colectivos, sin que hasta el momento exista una pista clara sobre su paradero.

Investigaciones sin respuestas

La madre lamenta que las indagatorias no hayan arrojado resultados concretos.

“En realidad no, dicen que no hay un motivo para un seguimiento o para seguir investigando el por qué. Dicen que es el único caso que han tenido así de raro, tan difícil. Han habido más casos después del caso de los plebes en los que han desaparecido jóvenes y de todos encuentran el motivo. Que si habían tenido un problema o que andaban mal. Pero de esto nada. No hay ninguna pista. Ellos ya han investigado a ver si alguno los había colado a los tres, pero no hay respuestas, solo suposiciones”, expresó.

Una familia aferrada a la esperanza

Originarios de El Fuerte, Sinaloa , los tres jóvenes llegaron a Los Cabos con la esperanza de construir una vida mejor. Hoy, sus familias siguen compartiendo las fichas de búsqueda en redes sociales, con la esperanza de que alguien aporte información que los lleve a localizarlos.

Con firmeza, Cinthia Favela hizo un llamado a las autoridades ya la ciudadanía:

“Yo les pido que sigan buscando, cualquier información es buena, que esto no pare y no se enfríe este caso por el tiempo que pase. Pido a quienes estén mirando y escuchando que los liberen. No es justo que a los plebes les roben su juventud, sus ilusiones. Son chamaquitos que es su primera vez que salen fuera y toparse con esto no se vale. No es justo para ellos ni para nadie”.

Una lucha que no termina

A más de cuatro meses de la desaparición de Jesús Ramón , Jesús Josué y Jesús José , sus familias mantienen viva la esperanza de volver a verlos y de que su caso no queda en el silencio.

