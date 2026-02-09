Investigación de mineros en Concordia: Detenidos dan información sobre paradero de víctimas, confirma Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este lunes que los operativos realizados tras la desaparición de 10 trabajadores en Concordia, Sinaloa, han derivado en detenciones significativas.

Según la mandataria, los propios detenidos fueron quienes proporcionaron información clave que permitió al Gabinete de Seguridad avanzar en la localización de restos humanos en una fosa clandestina ubicada en el poblado de El Verde.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum lamentó el hallazgo sin vida de tres de los mineros y aseguró que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México se ha mantenido atento al caso desde que se reportó el secuestro el pasado 23 de enero.

Hasta el momento, se ha confirmado la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con el crimen, cuyas declaraciones han permitido abrir nuevas líneas de investigación sobre el móvil del ataque contra los empleados de la empresa canadiense Vizsla Silver.

Entre las víctimas identificadas oficialmente se encuentran los ingenieros Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Ángel Hernández Vélez , ambos originarios de Zacatecas.

La mandataria federal subrayó que se mantiene un contacto permanente con la empresa minera y con los familiares de los trabajadores para brindarles acompañamiento, mientras que la Secretaría de Gobernación y la FGR continúan con las tareas de identificación y búsqueda de los otros siete desaparecidos.

Avances en la seguridad y el esclarecimiento del crimen en Sinaloa

El hallazgo de los cuerpos en el predio de El Verde se dio gracias a un despliegue de fuerzas federales y estatales tras el análisis de la información vertida por los imputados.

Aunque la presidenta evitó profundizar en detalles sobre las presuntas extorsiones o el “cobro de piso”, reiteró que se está investigando todo el contexto que rodea a este hecho violento en una de las regiones mineras más importantes del país.

La coordinación entre el gobierno estatal de Sinaloa y las autoridades federales busca garantizar que los responsables enfrenten la justicia y evitar la impunidad en ataques contra el sector productivo.

