Por el caso de la osa Mina: Profepa impone clausura total al Zoológico La Pastora

Encuentran en estado crítico a la Osa Mina y se desata una acción contundente de la autoridad ambiental federal. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la medida de clausura temporal total al Parque Zoológico “La Pastora”, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Esta decisión se hizo pública mediante un comunicado del pasado 3 de octubre y se deriva de las condiciones de salud y trato de la osa Mina.

¿Qué pasa con la osa Mina en La Pastora?

Mina es una hembra de oso negro (Ursus americanus), una especie que se encuentra listada como “en peligro de extinción” bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010. Tras inspecciones realizadas por la Profepa los días 25, 26 y 27 de septiembre, se constató que el ejemplar presentaba condiciones graves de deterioro físico y de salud. La autoridad documentó mal manejo médico, deficiencias nutricionales, úlceras y lesiones en la piel, además de la ausencia de protocolos de rehabilitación adecuados.

El zoológico La Pastora había recibido al animal hace dos años a petición de la Profepa. Según el recinto, el ejemplar padecía enfermedades irreversibles como:

Sarna

Infección bacteriana

Problemas renales y hepáticos.

Sin embargo, la Profepa encontró que Mina también padecía leptospirosis, y que en su expediente no existían registros de atención, tratamientos o controles médicos para dicha enfermedad.

Profepa ordena el traslado inmediato a centro especializado

Ante la gravedad del estado de salud de Mina, la procuradora Mariana Boy Tamborrell ordenó su traslado inmediato. La osa fue movida al Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Grandes Carnívoros INVICTUS, el cual está localizado en Pachuca, Hidalgo.

La Profepa afirmó que Mina está recibiendo atención médica especializada y un trato adecuado en este centro. Mientras tanto, la historia de la osa ha conmovido a la población de Nuevo León, y una petición en Change.org ya suma más de 12,000 personas exigiendo justicia para Mina.

¿Qué paso con el zoológico?

La medida de clausura total temporal al Zoológico La Pastora se impuso por el incumplimiento normativo en materia de trato digno y respetuoso hacia ejemplares de vida silvestre. La Profepa fundamenta esta acción en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley General de Vida Silvestre (LGVS).

La Procuraduría ha alertado que la clausura se mantendrá vigente hasta que el zoológico cumpla con las medidas de urgente aplicación impuestas, las cuales buscan garantizar el bienestar de todos los animales que alberga. Adicionalmente, la Profepa anunció que incrementará las acciones de inspección y vigilancia en los zoológicos del país.