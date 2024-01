Caso de Ryan Shtuka, joven desaparecido en Canadá, llega a BCS

Una pieza de “Shtukasaurus” fue encontrada por un turista en lo alto de una colina de Playa Balandra en La Paz, Baja California Sur. Se trata de un dinosaurio verde en miniatura de plástico que lleva colgada una etiqueta con la historia de la desaparición de Ryan Shtuka, un estudiante universitario visto por última vez el 17 de febrero de 2018 en la comunidad de Sun Peaks, Columbia Británica, en Canadá.

A inicios del 2022, el pequeño reptil de juguete se convirtió en el objeto característico de las labores de búsqueda de Ryan, luego de que cientos de personas comenzaron a compartir los dinosaurios por varios destinos turísticos del mundo con el objetivo de dar con su paradero. Han transcurrido 5 años desde que el joven de aquel entonces de 20 años fue reportado como desaparecido después de haber asistido a una fiesta junto a unos compañeros de facultad.

Además de los detalles del extravió que van acompañados de la fotografía de Ryan, el dinosaurio tiene impreso un código de escaneo que lleva a quienes lo encuentran, a una popular página de Facebook creada especialmente para la localización del joven. Fue a través de redes sociales que el artículo distintivo se hizo muy popular para ser reconocido en varios países y que miles de personas conocieran la historia.

De acuerdo con las labores de investigación a cargo de las autoridades policiacas de Canadá, vivía en una residencia con sus compañeros de cuarto en Sun Peaks y trabajaba como operador de ascensor para la estación de esquí local. El 16 de febrero del 2018, salió de su departamento con rumbo a un bar para asistir a un evento de música electrónica. Horas después, el joven canadiense abandonó el lugar acompañado por sus amigos tras ser invitados a una fiesta en una casa ubicada a pocos minutos de distancia de su residencia.

Alrededor de las 2:10 de la madrugada del 17 de febrero, el estudiante universitario fue visto por última vez saliendo del convivio social. Según el testimonio de sus acompañantes, ellos salieron por la puerta principal de la casa donde se realizó la fiesta y él caminó detrás de ellos. Cuando se dieron vuelta para buscarlo, ya no estaba a la vista. Inicialmente, supusieron que había decidió quedarse en la reunión, por lo que regresaron al departamento sin él.

Ya no volvió a su hogar y desde entonces no se ha sabido nada de él. Sus compañeros reportaron su caso a la unidad de personas desaparecidas de la Real Policía Montada de Canadá, derivando en varios operativos de búsqueda en el área donde desapareció con el apoyo de rescatistas, equipos de voluntarios, unidades caninas, motos de nieve y helicópteros. Hasta el momento, las acciones de búsqueda de localización no han arrojado resultados.

Su registro telefónico, cuentas bancarias y de redes sociales no han tenido actividad desde su desaparición. Su familia no pierde la esperanza de encontrarlo con vida y que tal vez aún se mantenga en algún lugar de Sun Peaks. En medio de los operativos de rastreo, la policía no ha encontrado evidencias de un probable crimen en contra del joven, sin embargo, los departamentos de seguridad en Canadá mantienen activa una recompensa de 15 mil dólares por información que ayude a encontrarlo.

Poco más de 60 meses después de su desaparición, el viajero William Barranco Ruiz encontró el dinosaurio de búsqueda cuando realizaba un recorrido de exploración en playa Balandra, prometiendo a todos los miembros del grupo de búsqueda llevarlo por varios rincones de México para ayudar a dar con su paradero.

GC