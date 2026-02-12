Alerta en las Américas por aumento de casos de chikungunya: OPS urge a fortalecer la preparación

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica debido a un aumento sostenido de casos de chikungunya en varios países de las Américas.

El reporte técnico señala que desde finales de 2025 y en lo que va de las primeras semanas de este año, se ha detectado una propagación inusual del virus, incluyendo la reanudación de la transmisión autóctona en territorios que no registraban circulación de la enfermedad desde hace varios años.

El virus del chikungunya, transmitido principalmente por el mosquito Aedes aegypti, provoca síntomas debilitantes como fiebre alta y dolor articular intenso, que a menudo impide a los pacientes realizar actividades cotidianas.

Ante este panorama, la OPS recomienda a los estados miembros intensificar la vigilancia epidemiológica y de laboratorio para detectar brotes de forma temprana, así como asegurar que los servicios de salud estén preparados para ofrecer un manejo clínico adecuado a los afectados.

Según los datos proporcionados por el organismo, en el último año se notificaron más de 500,000 casos a nivel mundial, con una parte significativa concentrada en la región americana.

Las autoridades sanitarias advierten que factores ambientales, como las temperaturas extremas vinculadas al cambio climático, están favoreciendo la reproducción del vector.

Además, se ha identificado la circulación de diversos genotipos del virus, lo que aumenta la susceptibilidad de la población que no ha estado expuesta previamente.

Medidas de prevención y control del vector en 2026

El director de Prevención de Enfermedades Transmisibles de la OPS, Sylvain Aldighieri, subrayó que el objetivo de esta alerta es que los gobiernos y trabajadores de salud planifiquen campañas de información efectivas.

Para dar contexto, el chikungunya se diseminó con fuerza en las Américas en 2013, y tras un periodo de baja transmisión, este resurgimiento en la zona intertropical exige acciones integradas de control vectorial, centradas en la eliminación de recipientes donde se acumula agua.

Las estadísticas de fuentes como Yahoo Noticias y portales de salud regional indican que aproximadamente el 60% de los casos pueden evolucionar hacia cuadros crónicos con afectación articular persistente por meses.

Por ello, se recomienda a la población el uso de repelentes con DEET, IR3535 o icaridina, la instalación de mosquiteros y el uso de ropa que cubra extremidades, especialmente en zonas con alta densidad del mosquito Aedes albopictus o aegypti.

Finalmente, la Organización Panamericana de la Salud hace un llamado especial para proteger a los sectores más vulnerables: menores de un año, adultos mayores y mujeres embarazadas. Al no existir un tratamiento antiviral específico, el manejo se centra en aliviar el dolor y la fiebre.

Se insta a la ciudadanía a no automedicarse y acudir de inmediato a los centros de salud si presentan dolor articular incapacitante, para evitar complicaciones graves que han derivado en fallecimientos en países como Cuba y Brasil en meses recientes.

