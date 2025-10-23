Suspenden clases en Jalisco a causa de brotes de sarampión: van 113 casos reportados

A causa de los 113 casos de sarampión que se han reportado a lo largo del estado de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud de Jalisco, afirmó la posibilidad de cerrar varias escuelas.

Esto con la finalidad de evitar el contagio de este virus, pues la mayoría de los casos reportados han sido en menores de edad.

Se reportaron 3 casos de sarampión en una escuela, lo que llevó a la suspensión de clases

Esto surge tras la suspensión de clases en una escuela privada en Tlaquepaque donde se registraron 3 casos de sarampión.

Pérez Gómez explicó que los 3 casos fueron niños de distintos grados del plantel, pero que debieron tener un caso índice, pues los 3 casos se reportaron seguidos.

A su vez, afirmó que el cierre de esta escuela podría durar 28 días según indican los protocolos de salud, y que, en caso de ocurrir un caso similar, se podría suspender clases en otras escuelas.

“Si necesitamos hacerlo, no lo vamos a pensar dos veces. El sarampión es una enfermedad mucho más contagiosa que COVID-19” añadió el funcionario.

Con esto, afirmó su compromiso con la salud pública y con el seguimiento total de los protocolos internacionales para la prevención epidemiológica.

De los 113 casos, 98 se encuentran en Arandas, 6 en Tepatitlán, 5 en Jesús María y 3 en Tlaquepaque.

En la escuela donde se reportaron los casos se están llevando procesos de sanitización para agilizar el regreso a clases.

De igual forma, en las colonias donde viven los afectados se hará un cerco epidemiológico para evitar que el brote empeore.