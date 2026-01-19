Alerta por aumento de contagios de sarampión en México

La Secretaría de Salud federal informó que, durante las primeras semanas de 2026, se han confirmado 703 casos de sarampión en México. Esta cifra de contagios por sarampión forma parte de un acumulado de 1,510 casos probables registrados únicamente en los primeros 17 días del año en curso. De acuerdo con el reporte oficial, los datos preliminares muestran una vigilancia activa tras el cierre epidemiológico del año previo.

El balance comparativo indica que durante todo el 2025 se notificaron 15,757 casos probables, de los cuales 6,428 resultaron confirmados por las autoridades sanitarias. En el informe emitido este domingo 18 de enero, la Secretaría de Salud resaltó que, a diferencia de la tendencia observada el año pasado, en lo que va de 2026 no se han reportado defunciones vinculadas a esta enfermedad febril exantemática.

A pesar de la ausencia de fallecimientos en el presente ciclo, el documento técnico detalla que en 2025 el sarampión provocó un total de 24 defunciones en el país. Estas cifras han puesto en alerta a las jurisdicciones sanitarias de los 32 estados, donde se mantiene el monitoreo constante de pacientes con síntomas sospechosos para evitar una propagación mayor a la registrada en meses anteriores.

Según los datos estadísticos, el grupo de edad más afectado por el brote sigue siendo el de niños de 1 a 4 años, quienes presentan la mayor cantidad de contagios acumulados. No obstante, la tasa de incidencia más elevada se registra en menores de un año, con 42.40 casos por cada 100,000 habitantes. Esta distribución poblacional es clave para las campañas de inmunización que se refuerzan actualmente en todo México.

La Secretaría de Salud precisó que los 703 casos detectados en 2026 se distribuyen principalmente en entidades que ya mostraban una alta actividad el año pasado, como Chihuahua y Jalisco. La dependencia subrayó que es fundamental acudir a las unidades médicas ante la aparición de exantema (erupciones en la piel) y fiebre, para que el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica realice el diagnóstico oportuno.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la información presentada es preliminar y está sujeta a actualizaciones constantes conforme avancen los estudios de laboratorio. El compromiso de la Secretaría de Salud es mantener la transparencia informativa para que la población tome las precauciones necesarias frente al avance del sarampión en este nuevo año.

