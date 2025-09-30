Gobernador Castro Cosío encabeza ceremonia del Día de la Educación Secundaria en BCS

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, visitó la Benemérita Escuela Secundaria “José María Morelos y Pavón” para presidir la ceremonia por el Día de la Educación Secundaria en el estado. En su mensaje, reiteró que la preparación académica es el principal motor de transformación de las comunidades hacia un futuro con bienestar y justicia.

Durante el acto oficial también se conmemoró el 259 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón y el 95 aniversario de este plantel educativo, en un homenaje a su legado y contribución a la educación.

Como parte de la ceremonia, autoridades y el mandatario estatal entregaron reconocimientos a maestras y maestros por años de servicio. En este contexto, Castro Cosío destacó la importancia de valorar la labor docente y de asistencia educativa, además de fortalecer la infraestructura escolar, la convivencia escolar y la preparación de la juventud sudcaliforniana.

Asimismo, subrayó el papel de instituciones como la Secundaria Morelos, reconocida por su aportación en la formación de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el desarrollo del municipio, del estado y del país.

Finalmente, reiteró que su gobierno trabaja de manera coordinada para la transformación educativa, con acciones que fortalezcan la libertad, el patriotismo y la dignidad, consolidando a Baja California Sur como una entidad incluyente, justa e igualitaria.