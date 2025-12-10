Castro Cosío lleva al Congreso su iniciativa de ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de BCS
El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío presentó este martes ante el Congreso de Estado su iniciativa para expedir la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Baja California Sur.
Con esta propuesta, el mandatario estatal busca crear “un marco jurídico actualizado” que ayude a fortalecer “la coordinación, profesionalización y actuación de las instituciones de seguridad” que actualmente operan en Baja California Sur y por ende brindar una mayor y mejor seguridad a la población.
Mediante esta propuesta, Castro Cosío también busca implementar nuevas responsabilidades institucionales, establecer nuevos lineamientos para la operación del Servicio Profesional de Carrera Policial, además de fijar plazos para que cada dependencia emita sus reglamentos, manuales y estructuras bajo las cuales van a operar.
En consecuencia, se busca que todas las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos operen bajo un sistema “que funcione de manera efectiva” y esté apegado a los estándares del Gobierno Federal.
Al ser presentada esta iniciativa de ley ante el Congreso de BCS, se explicó a detalle cuáles son los beneficios que se tendrían si es aprobada la nueva ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en BCS:
- Alinear a Baja California Sur con el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
- Fortalecer las capacidades de las policías municipales y estatales.
- Mejorar la coordinación con la Guardia Nacional y fiscalías.
- Profesionalizar al personal mediante certificación, formación continua y criterios estrictos de permanencia.
- Garantizar una actuación basada en legalidad, eficiencia, perspectiva de género y absoluto respeto a los derechos humanos.
- Asegurar procesos claros en investigación, prevención del delito, justicia cívica y reinserción social.
Aunque los diputados tienen un mes para revisar y evaluar las propuestas, con la iniciativa para expedir la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Baja California Sur se espera que el próximo viernes se realice una sesión extraordinaria de evaluación y el lunes 15 ya cuenten con una decisión de aprobación o rechazo.
