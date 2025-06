Castro Cosío: habrá descuentos a maestros; llama a dar clases “a contraturno”

El paro magisterial que continúa en Baja California Sur generó una respuesta por parte del Gobierno del Estado, que advirtió sobre la posibilidad de aplicar descuentos salariales a docentes que no se presenten a laborar. La medida se establecería a partir de la primera quincena de junio.

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, reconoció las demandas del magisterio, pero sostuvo que no se debe afectar el desarrollo escolar de los estudiantes. Ante esta situación, hizo un llamado a los trabajadores de la educación a mantener su movilización sin dejar a niñas y niños sin clases.

“Yo comparto sus justas demandas, es una lucha muy digna, pero lo único que les planteo es que no dejen a las niñas y los niños solos, que luchen a contraturno, que eviten dejar a los chamacos sin escuela”, expresó Castro Cosío.

El mandatario estatal reiteró que no está en contra de las movilizaciones del gremio docente, pero que también debe escuchar los reclamos de padres de familia, quienes han solicitado que las escuelas permanezcan abiertas.

“Yo no estoy en contra de la lucha magisterial, jamás, es mi significado de vida, es mi historia. ¿Por qué habría de estarlo ahora que soy gobernador? Lo único y que creo que es absolutamente comprensible, que mi papel, mi rol, también pasa por atender a los padres de familia, a la gente que me han mandado cartas, mensajes y me dice: ¿Hasta cuándo van a actuar?”, declaró Castro Cosío.