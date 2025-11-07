Castro Cosío aclara: “El Fiturca no desaparecerá, seguirá como hasta ahora”

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, afirmó que su administración no tiene intención de eliminar el Fideicomiso de Turismo (Fiturca) Los Cabos, y destacó que este continuará operando con normalidad según el esquema de financiamiento vigente.

Castro Cosío subrayó que el gobierno estatal ha cumplido puntualmente con las aportaciones al fideicomiso, incluso pagando adeudos heredados de la administración anterior.

“El gobierno del estado no tiene intenciones de terminar con el Fiturca, por el contrario, continúa trabajando como se ha venido fondeando. Nosotros llegamos y pagamos una deuda que tenía la pasada administración al Fiturca. Hemos estado puntualmente entregando el recurso que le corresponde. Al contrario de ese fideicomiso buscamos que los excedentes se apliquen en caso de desastres naturales. ”, afirmó el mandatario.

LEE MÁS: El turismo en BCS deja 107 mil millones de pesos en los últimos cuatro años

Excedentes de Fiturca para atender emergencias

El gobernador explicó que su administración busca dar un nuevo destino a los excedentes financieros, proponiendo que estos se utilicen en caso de desastres naturales, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades ante situaciones de emergencia.

Empresarios de Los Cabos piden mayor presupuesto para Fiturca

El sector empresarial de Los Cabos ha señalado que se requiere un mayor presupuesto para el Fiturca, ya que competir con otros destinos turísticos es cada vez más complejo. Subrayan la necesidad de abrir nuevos mercados emergentes que permitan incrementar el volumen de turistas que llegan a la región.