Castro Cosío reconoce avances en Comondú durante el informe del alcalde Roberto Pantoja

Durante el primer informe del alcalde de Comondú, Roberto Pantoja Castro, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío reconoció los avances logrados en el municipio. Destacó el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno para mejorar la calidad de vida de las familias en el corazón agrícola de Baja California Sur.

El mandatario reafirmó su compromiso de impulsar obras sociales e infraestructura que fortalezcan el desarrollo económico y comunitario de Comondú.

Inversión social y apoyo al campo

Castro Cosío informó que los gobiernos de la Cuarta Transformación destinan 483 millones de pesos al año en apoyos sociales para Comondú.

Estos recursos benefician a más de 40 mil personas, entre adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad y otros sectores vulnerables.

También se otorgan más de 200 millones de pesos en subsidios de energía eléctrica para apoyar a los productores agrícolas del Valle de Santo Domingo.

El Gobernador llamó a cuidar el agua, al señalar que este recurso es vital para la vida y el futuro de las zonas productivas.

Impulso a la pesca y conectividad rural

En pesca y acuacultura se han invertido más de 60 millones de pesos.

Destacó la labor de más de 400 mujeres pescadoras que trabajan en la producción de ostión, actividad que posiciona a Comondú como líder nacional en cosecha de este molusco.

También resaltó los avances en conectividad entre comunidades rurales.

Los caminos que unen a ejidos como Ley Federal de Aguas II al V, Ramaditas, Benito Juárez y San Miguel facilitan el traslado de mercancías y personas.

Estas obras mejoran la movilidad y el acceso a servicios de salud, educación y comercio.

Reconocimiento al trabajo conjunto

El alcalde Roberto Pantoja Castro agradeció el respaldo del Gobierno del Estado.

Señaló que la coordinación con el gobernador ha sido clave para concretar obras que transforman al municipio.

Finalmente, Castro Cosío afirmó que Comondú se levanta y se transforma con fe, trabajo y esperanza, por el bienestar de su gente.

