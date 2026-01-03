Tunden en redes a Castro Cosío y Milena Quiroga por descalificar captura de Nicolas Maduro

Al gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, y a la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga, ‘les salió el tiro por la culata’ este fin de semana.

Los mandatarios sudcalifornianos recibieron severas críticas en redes sociales y cuestionamientos sobre sus resultados tras apoyar la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien descalificó la captura de Nicolás Maduro, su homónimo de Venezuela, que fue ejecutada por el gobierno de Estados Unidos.

Castro Cosío emitió dos publicaciones en donde se puede leer “Coincidimos en que todo conflicto debe atenderse con apego al derecho, mediante el diálogo y a través de los organismos internacionales” y “No a la intervención militar norteamericana en Venezuela, ni en ningún otro país”.

Entre los cientos de comentarios de críticas que han tenido dichas publicaciones del gobernador de BCS destacan los siguientes: “Ocúpense de trabajar en su Estado. Devolviendo la paz y respetando los derechos de los que vivimos en el Estado” y “Sr. En Venezuela no había Democracia, de donde saca esto, es más Maduro no conoce la palabra Democracia y ustedes menos”, ambos son los más gustados por otros usuarios de redes sociales.

Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz, BCS, también alzó la voz para mostrar su apoyo a la postura que sostuvo hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien descalificó la detención de Nicolás Maduro.

“Respaldar la paz y el respeto entre naciones no es ideología, es responsabilidad. Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene una postura diplomática, firme y congruente con los principios históricos de México”, fueron parte de las declaraciones de Milena Quiroga. Su mensaje público tampoco fue del completo agrado de los usuarios de redes sociales. En respuesta obtuvo mensajes como:

“Que la presidenta y también usted busquen soluciones para nuestro pueblo y cuando todo esté bien en nuestra nación opinen por las demas”, “Así como defienden los Derechos Internacionales en la ONU sobre otros países PORQUE NO DEFIENDEN Y ALZAN LA VOZ, CUANDO LA ONU ABORDA LAS DESAPARICIONES COMO UN CRIMEN Y UNA GRAVE VIOLENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO”, son solo algunos de los comentarios y cuestionamientos hechos a Milena Quiroga.

También hubo algunos comentarios generales de crítica en contra de los gobernadores de Morena, ya que en su mayoría replicaron una carta de apoyo a la presidenta de México: “está bueno el hueso, porque parece que a todos los gobernantes morenistas los mandaron a postaer sobre el tema de Venezuela, recuerden que lo que importa es el pueblo, el pueblo pone y el pueblo quita”, señaló otro usuario en redes sociales.

