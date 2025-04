Castro Cosío se opuso al proyecto minero “Don Diego” en BCS

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, se opuso al proyecto minero submarino “Don Diego”, que busca extraer fosfato del fondo marino en el Golfo de Ulloa.

La iniciativa de la empresa Odyssey Marine Exploration, que recientemente anunció una alianza con Capital Latinoamericano para intentar reactivar el proyecto, generó preocupación entre organizaciones ambientales y autoridades locales por los potenciales daños al ecosistema marino.

El gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, manifestó su postura frente a los intentos de reactivación del proyecto minero, asegurando que su administración no otorgará los permisos necesarios para su operación.

“No, que la busquen, nosotros no vamos a dar autorización alguna. Ya les dije, el que quiera atentar contra nuestro patrimonio y en el mar, en la tierra, donde sea, pues se va a topar. No vamos a dar autorizaciones, el gobierno del estado y espero que el gobierno municipal tampoco, así que sin eso no hay juego”, afirmó Castro Cosío.