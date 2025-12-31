Gobernador de BCS llama a la unidad en mensaje de Año Nuevo

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, envió un mensaje con motivo del Año Nuevo 2026, en el que deseó que sea un año de sueños cumplidos, alegría, trabajo y bienestar compartido para todas y todos los sudcalifornianos.

El mandatario reiteró su compromiso de seguir caminando junto al pueblo y enfrentar los desafíos de manera unida entre sociedad y gobierno, con el objetivo de continuar la transformación de Baja California Sur.

Castro Cosío llamó a seguir trabajando por la entidad, a la que se refirió como “nuestra patria chica”, para que la Cuarta Transformación continúe consolidándose y dando resultados, y concluyó enviando un abrazo sincero y sus mejores deseos para el nuevo año.

