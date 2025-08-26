“No me voy a encerrar en Palacio”: Castro responde a críticas por su viaje a California

Las imágenes del gobernador de Baja California Sur, Victor Castro en un partido de Grandes Ligas en San Diego desataron críticas en redes sociales. En respuesta, el mandatario aclaró que su asistencia fue en calidad personal, que los gastos corrieron por su cuenta y que el viaje no interfirió con sus responsabilidades de gobierno.

En entrevista con medios de comunicación, explicó que estuvo en California para sostener reuniones con empresarios y aprovechar la visita a familiares, y reconoció que también asistió al encuentro de su equipo favorito, los Dodgers, deporte con el que dijo haber estado ligado desde su infancia.

“Yo pagué mi viaje, fue un asunto privado y aproveché para ver un partido. Mucha gente que me conoce sabe que me gusta mucho el deporte, sobre todo el béisbol y el fútbol. Cada que puedo, aquí voy a ver al Atlético de La Paz”, señaló.

Lee más: Cabalgatas cumplen 6 años como patrimonio cultural en BCS

El gobernador reconoció que la difusión de las imágenes se da en un contexto complicado, con hechos de violencia que han puesto bajo presión a las autoridades de seguridad en municipios como Comondú y Loreto. Aun así, afirmó que su agenda de trabajo continúa y que no dejará de lado su vida personal por las críticas.

“Estamos aplicados en el tema de la seguridad. Eso no significa que me tenga que encerrar en el Palacio de Gobierno porque hay problemas sociales. Tengo agenda nacional, voy a reuniones y eventos, y eso no cambia el compromiso con Baja California Sur”, afirmó.

Respecto a las críticas, el gobernador dijo que fueron hechas con mala intención y que no le preocupa que lo graben o difundan imágenes de su vida privada, pues considera que “lo hecho de mala fe cae por su propio peso”.

Finalmente, reiteró que su gobierno mantiene acciones contra la violencia, en particular hacia las mujeres, y subrayó que el compromiso de su administración es continuar trabajando por una sociedad más segura y democrática en Baja California Sur.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO