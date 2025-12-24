Catean predio en El Cajoncito por presunta extracción ilegal de materiales; hay dos detenidos
Un predio ubicado en la zona de El Cajoncito, en La Paz, fue cateado por autoridades federales como parte de una investigación por la presunta extracción ilegal de materiales pétreos y la posesión de armas de fuego, hechos que derivaron en la detención de dos personas y el aseguramiento del inmueble.
La diligencia fue autorizada por un juez de Control tras una denuncia anónima que alertó sobre la explotación de arena, tierra roja y piedra en un terreno cercano al arroyo El Cajoncito, considerado un bien nacional. A partir de estos señalamientos se inició una carpeta de investigación por delitos relacionados con el aprovechamiento indebido de bienes nacionales y posibles violaciones a la legislación federal en materia de armas.
Durante el operativo, realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo de corporaciones federales, se aseguraron armas largas y cartuchos, así como una amplia cantidad de maquinaria pesada, vehículos y equipo industrial, presuntamente utilizados para la extracción de materiales, entre ellos retroexcavadoras, camiones de volteo, cribadoras, molinos y generadores de energía.
El predio quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. La FGR informó que las investigaciones continúan para determinar la procedencia legal de los bienes asegurados y deslindar responsabilidades penales conforme avance la integración del caso.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur