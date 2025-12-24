Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 24 de Diciembre, 2025
Catean predio en El Cajoncito por presunta extracción ilegal de materiales; hay dos detenidos

Una denuncia ciudadana derivó en un cateo federal en un predio cercano al arroyo El Cajoncito, en La Paz. Durante el operativo se detuvo a dos personas y se aseguró maquinaria pesada, vehículos y armas de fuego.
24 diciembre, 2025
Cateo en El Cajoncito: aseguran predio, maquinaria y detienen a dos personas

IMG: FGR

Un predio ubicado en la zona de El Cajoncito, en La Paz, fue cateado por autoridades federales como parte de una investigación por la presunta extracción ilegal de materiales pétreos y la posesión de armas de fuego, hechos que derivaron en la detención de dos personas y el aseguramiento del inmueble.

La diligencia fue autorizada por un juez de Control tras una denuncia anónima que alertó sobre la explotación de arena, tierra roja y piedra en un terreno cercano al arroyo El Cajoncito, considerado un bien nacional. A partir de estos señalamientos se inició una carpeta de investigación por delitos relacionados con el aprovechamiento indebido de bienes nacionales y posibles violaciones a la legislación federal en materia de armas.

Durante el operativo, realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo de corporaciones federales, se aseguraron armas largas y cartuchos, así como una amplia cantidad de maquinaria pesada, vehículos y equipo industrial, presuntamente utilizados para la extracción de materiales, entre ellos retroexcavadoras, camiones de volteo, cribadoras, molinos y generadores de energía.

El predio quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. La FGR informó que las investigaciones continúan para determinar la procedencia legal de los bienes asegurados y deslindar responsabilidades penales conforme avance la integración del caso.

  Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

