Cateo en los Altos de Jalisco destapa arsenal, vehículos y fauna exótica ligada al crimen

La presencia de armas de alto poder a plena vista encendió las alertas federales en el municipio de Arandas, Jalisco, donde un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional derivó en el aseguramiento de un inmueble presuntamente utilizado como centro operativo criminal en la región de los Altos.

La intervención se realizó en la comunidad de Cieneguilla, tras recorridos de vigilancia en los que personal militar detectó desde el exterior armamento y equipo táctico. Esa observación permitió al Ministerio Público Federal solicitar una orden de cateo, misma que fue autorizada por un juez de Control de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

La diligencia fue ejecutada por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de peritos y efectivos del Ejército. Al ingresar al predio, los uniformados confirmaron la existencia de un arsenal y una logística que apuntan a actividades ilícitas de carácter organizado.

Durante el cateo fueron asegurados 24 cargadores de distintos calibres y más de 350 cartuchos útiles, además de 14 chalecos tácticos, 21 aditamentos y diversa indumentaria presuntamente utilizada para operaciones criminales. El hallazgo refuerza la hipótesis de que el sitio funcionaba como punto de resguardo y preparación.

El operativo también permitió el decomiso de 15 vehículos, algunos presuntamente adaptados para traslados estratégicos, así como documentación que ya es analizada por la autoridad federal. La variedad de bienes asegurados sugiere una estructura con recursos y movilidad suficiente para operar en la región.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la localización de fauna silvestre y animales exóticos dentro del inmueble. Las autoridades reportaron 10 caballos, diversas aves y un reptil, identificado posteriormente en redes sociales como un cocodrilo, lo que abre una línea adicional de investigación por posibles delitos ambientales.

Pese a la magnitud del aseguramiento, no se reportaron personas detenidas durante el cateo. Todo lo incautado quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que continuará las indagatorias por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como otros ilícitos que puedan derivarse.

El cateo en Arandas se suma a otros golpes recientes contra el crimen organizado en Jalisco. El pasado 16 de diciembre, la Guardia Nacional y la FGR aseguraron alrededor de una tonelada de marihuana en Ixtlahuacán del Río, donde también fueron decomisados dos vehículos, uno de ellos de gama alta, y una máquina trituradora, como parte de una revisión federal.

