FGR vincula a proceso a José “N” tras cateo y decomiso de drogas en La Paz, BCS

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California Sur, obtuvo la vinculación a proceso de José “N” por delitos contra la salud, luego de su detención durante un cateo en la capital del estado.

La investigación inició tras una denuncia anónima recibida por la Policía Federal Ministerial (PFM), en la que se reportaba la presunta venta de drogas en un domicilio de la colonia Francisco Villa.

Con esta información, el Ministerio Público Federal (MPF) solicitó y obtuvo de un juez la autorización para efectuar el cateo.

Drogas y domicilio asegurados

Durante el operativo, los agentes federales detuvieron a José “N” y aseguraron varias sustancias ilícitas, entre ellas:

26.007 gramos de cannabis sativa

2.007 gramos de clorhidrato de metanfetamina

11 gramos de clorhidrato de cocaína

Asimismo, el inmueble donde se efectuó el cateo fue asegurado por las autoridades.

Con las pruebas presentadas, el juez vinculó a proceso al imputado por el delito de posesión simple de cannabis sativa, conforme a la Ley General de Salud, y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.

La FGR reiteró su compromiso en el combate a los delitos federales y exhortó a la ciudadanía de La Paz a presentar denuncias anónimas o presenciales en sus instalaciones, disponibles las 24 horas del día, así como a través de sus canales electrónicos oficiales.