Decomisan artículos valuados en 45 mdp tras cateo a inmuebles de “El Fallo”, vinculado con el CJNG

En un operativo conjunto, autoridades federales irrumpieron en tres inmuebles vinculados a Rafael Osorio Uscanga , alias “El Fallo” y señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz, donde aseguraron un arsenal, equipos, vehículos y otros activos valorados en al menos 45 millones de pesos.

El cateo se llevó a cabo en inmuebles ubicados en la colonia Hojas de Maíz y la carretera federal Tinaja, municipio de Tierra Blanca, Veracruz, y fue ejecutado por fuerzas de la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con las autoridades, se aseguraron cuatro armas largas, 166 cartuchos, seis granadas, al menos 39 vehículos, nueve tractocamiones, seis de volteo, dos transportes tipo pipa, dos remolques, dos retroexcavadoras, una camioneta tipo redilas y cinco motocicletas. Además, se incautaron aparatos electrónicos, cámaras, 17 equipos telefónicos, dinero en efectivo, entre otros.

El Gabinete de seguridad señaló que debilita la infraestructura y capacidades operativas de las organizaciones criminales, trabajando de manera coordinada, a fin de contribuir con la paz y seguridad de las familias.