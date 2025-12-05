Cateo en Los Cabos revela jaguar, león africano y más fauna silvestre en un domicilio

Un cateo realizado en un domicilio del municipio de Los Cabos dejó al descubierto la posesión de varios ejemplares de fauna silvestre, entre ellos un jaguar y un león africano, animales cuya tenencia requiere estrictos permisos debido a su protección internacional.

El operativo fue llevado a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR) con el acompañamiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y elementos de la Guardia Nacional.

La intervención ocurrió el pasado 12 de noviembre, luego de que autoridades federales recibieran indicios de un posible delito contra la biodiversidad, contemplado en el artículo 420 del Código Penal Federal. Durante la inspección, el habitante del inmueble aceptó ser propietario de un total de nueve animales, todos catalogados como vida silvestre exótica.

Entre los ejemplares asegurados se encontraban un jaguar (Panthera onca) —especie mexicana considerada en peligro de extinción—, un león africano (Panthera leo), dos ciervos rojos (Cervus elaphus), un mono capuchino (Cebus capicinus), así como dos cuervos comunes (Corvus corax) y dos caracaras (Caracara plancus).

De acuerdo con Profepa, varias de estas especies se encuentran listadas en los Apéndices II y III de la Convención CITES, que regula el comercio internacional de flora y fauna. Su posesión exige acreditar legal procedencia, permisos de comercialización y certificados para su traslado, requisitos que serán materia de investigación.

Inspectores federales revisaron las condiciones en las que eran mantenidos los animales, así como la existencia de autorizaciones para su tenencia. Tras la diligencia, la FGR determinó el aseguramiento de los ejemplares, del inmueble y de los vehículos relacionados, además de poner a disposición al poseedor para continuar con las investigaciones.

Profepa informó que continuará colaborando para establecer si existió o no acreditación legal y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes. Los ejemplares asegurados permanecen bajo monitoreo para evaluar su estado de salud, alimentación y comportamiento hasta que las autoridades definan su destino.