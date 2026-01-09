Cateo en Mulegé deja aseguramiento de más de 265 kilos de marihuana

Durante un operativo autorizado por un juez de control, autoridades federales aseguraron más de 265 kilogramos de marihuana al interior de un inmueble ubicado en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, como parte de una investigación por delitos contra la salud y portación de armas de fuego.

La diligencia se derivó de una carpeta de investigación en la que un imputado señaló que en un domicilio de la colonia Libertad presuntamente se almacenaban armas, droga y otros objetos ilícitos. Con base en esa declaración, el Ministerio Público Federal reunió los datos de prueba necesarios y solicitó la autorización judicial para llevar a cabo un cateo.

Una vez concedida la orden, se realizó la intervención en el inmueble con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial, Servicios Periciales, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes participaron en el resguardo y aseguramiento del lugar.

Durante la inspección fueron localizados 32 paquetes de cannabis sativa, con un peso total de 265 kilos con 634 gramos, además de que el inmueble quedó asegurado como parte de las actuaciones ministeriales.

La Fiscalía General de la República, a través de su representación en Baja California Sur, informó que las investigaciones continúan con el objetivo de obtener mayor información sobre los bienes asegurados y determinar posibles responsabilidades penales relacionadas con estos hechos.

