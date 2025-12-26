Aseguran vehículos y obras de arte vinculadas a Ryan Wedding en CDMX y Edomex

Autoridades federales aseguraron 62 motocicletas de alta gama, droga y otros bienes en inmuebles vinculados con el exatleta olímpico, Ryan Wedding, quien actualmente figura entre los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

En un operativo coordinado entre diferentes instancias de seguridad, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Marina, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional ejecutó cuatro cateos en domicilios de la Ciudad de México y el Estado de México, donde se localizaron y aseguraron múltiples bienes presumiblemente ligados a la investigación contra Ryan Wedding.

Según el comunicado oficial, entre lo decomisado destacan 62 motos de lujo, dosis de metanfetamina y marihuana, vehículos, obras de arte, medallas olímpicas y diversa documentación que ya fue puesta a disposición del Ministerio Público federal.

El caso de Ryan Wedding ha cobrado relevancia internacional desde que el FBI, lo incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados, ofreciendo una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Las autoridades estadounidenses lo señalan por su presunta participación con uno de los cárteles de droga de Sinaloa y su vinculación con grupos del crimen organizado.

El operativo fue resultado de trabajos de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para perseguir delitos de carácter transnacional. Hasta el momento, Ryan Wedding no ha sido localizado, pero los aseguramientos representan un avance en las investigaciones que lo mantienen como objetivo prioritario del FBI y de las autoridades mexicanas.

Las diligencias continúan abiertas y las autoridades no han descartado nuevas acciones conforme se analice el material asegurado en los cateos relacionados con el caso.

