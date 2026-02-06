Cateos, detenciones y sentencias marcan enero para la FGR en Baja California Sur

Durante el mes de enero de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) en Baja California Sur reportó avances relevantes en materia de procuración de justicia federal, al iniciar 66 carpetas de investigación y obtener cuatro sentencias condenatorias contra seis personas por diversos delitos del orden federal.

De acuerdo con el balance mensual, las sentencias se lograron mediante procedimiento abreviado, con penas que van de tres a nueve años de prisión, principalmente por delitos contra la salud, violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como ilícitos ambientales y contra la biodiversidad.

En ese mismo periodo, el fiscal federal en la entidad consiguió la vinculación a proceso de tres imputados, en igual número de carpetas de investigación, relacionadas con narcomenudeo, posesión ilegal de armas, delitos patrimoniales y ambientales. Además, se determinó de manera definitiva el destino jurídico de 62 indagatorias, mientras que 24 carpetas fueron llevadas ante un Juez Federal, brindando certeza jurídica a víctimas y denunciantes.

Como parte del trabajo de investigación, el órgano jurisdiccional autorizó ocho técnicas especiales, entre ellas cuatro cateos, tres aperturas de correspondencia y una intervención al secreto bancario, herramientas clave para el fortalecimiento de las investigaciones federales.

En acciones operativas, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron una orden de aprehensión en Cabo San Lucas por un delito contra la salud, resultado de labores de inteligencia y seguimiento de carpetas activas.

En cuanto al combate a los delitos federales, la FGR aseguró durante enero 11 armas de fuego, 29 cargadores, 4 mil 900 cartuchos, además de más de cuatro kilos de marihuana, un kilo de metanfetamina y 22 vehículos. Parte de estos bienes ya fue destinado de manera legal, incluyendo armas, droga, municiones y recursos económicos, los cuales fueron canalizados al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Finalmente, en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la FGR informó que durante enero se concretaron dos acuerdos reparatorios, como parte de las opciones legales para la resolución de ciertos conflictos penales.

