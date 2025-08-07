Cateos en Tijuana dejan cinco detenidos con armas y droga en operativos federales

Cinco personas fueron detenidas en Tijuana, Baja California, tras dos operativos simultáneos en los que se aseguraron armas, municiones y droga, informó este miércoles el Gobierno de México.

Los cateos fueron ejecutados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales de Baja California.

Intervenciones en dos colonias

Las acciones se desarrollaron en las colonias Hacienda los Laureles y Las Américas, donde se ubicaban inmuebles presuntamente relacionados con una organización criminal.

En el primer domicilio, ubicado en calle Hacienda San Bruno, fue detenido un hombre y una mujer. También se aseguraron 85 cartuchos útiles y una bolsa con marihuana.

Simultáneamente, en un inmueble de la calle Privada El Aguacaliente, otros tres sujetos fueron capturados. Ahí se decomisaron cuatro armas cortas, partes de armas, siete cargadores, cartuchos útiles y una bolsa con cristal.

Coordinación entre fuerzas federales y estatales

Según el comunicado oficial, ambas intervenciones fueron resultado de trabajos de inteligencia e investigación, con vigilancias fijas que permitieron obtener datos de prueba. Estos fueron presentados ante un juez de control, quien autorizó las órdenes de cateo.

Tras su detención, los cinco individuos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.

Los inmuebles cateados quedaron asegurados y bajo custodia de las autoridades.

Refuerzan estrategia contra generadores de violencia

El Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de actuar contra los generadores de violencia y fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad pública en todo el país.

