Catrinas y Catrines engalanan el Malecón de La Paz durante concurso: lista de ganadoras y fotos

Glamour, galanura, coquetería y mucha tradición se vivió la noche de este sábado en el Malecón de La Paz, Baja California Sur, durante el concurso de Catrinas y Catrines que organizó el Ayuntamiento.

Decenas de niñas, niños y jóvenes conformaron la competencia de disfraces de Catrinas y Catrines que constaba de tres categorías: infantil, junior y juvenil, y cada una saldrían tres absolutos ganadores.

El asombro de los paceños inició con el Tradicional Desfile de Día de Muertos que se realizó a través del paseo Álvaro Obregón y finalmente quedó desbordado debido a la gran creatividad que cada uno de los participantes del concurso de Catrinas y Catrines tuvieron para realizar su vestuario y caracterización.

¡Niños y adultos querían la foto con su participante favorito!

Tras una pasarela, el jurado calificó a cada uno de los participantes llegando al dictamen final, siendo los absolutos ganadores los siguientes participantes:

Ganadores de la categoría infantil

Primer lugar: Bárbara Regina Hernández

Segundo lugar: Lian Alberto Álvarez

Tercer lugar: Arianna Anahí Altaminaro

Ganadores de la categoría Jr

Primer lugar: Romina Ormart Robles

Segundo lugar: Yolanda Guadalupe Nieves

Tercer lugar: Irma Victoria Medina

Ganadores de la categoría juvenil

Primer lugar: Italia Patricia Robles

Segundo lugar: Maciel Paulette Castruita

Tercer lugar: Hassel Díaz