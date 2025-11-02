Catrinas y Catrines engalanan el Malecón de La Paz durante concurso: lista de ganadoras y fotos
Glamour, galanura, coquetería y mucha tradición se vivió la noche de este sábado en el Malecón de La Paz, Baja California Sur, durante el concurso de Catrinas y Catrines que organizó el Ayuntamiento.
Decenas de niñas, niños y jóvenes conformaron la competencia de disfraces de Catrinas y Catrines que constaba de tres categorías: infantil, junior y juvenil, y cada una saldrían tres absolutos ganadores.
El asombro de los paceños inició con el Tradicional Desfile de Día de Muertos que se realizó a través del paseo Álvaro Obregón y finalmente quedó desbordado debido a la gran creatividad que cada uno de los participantes del concurso de Catrinas y Catrines tuvieron para realizar su vestuario y caracterización.
¡Niños y adultos querían la foto con su participante favorito!
Tras una pasarela, el jurado calificó a cada uno de los participantes llegando al dictamen final, siendo los absolutos ganadores los siguientes participantes:
Ganadores de la categoría infantil
- Primer lugar: Bárbara Regina Hernández
- Segundo lugar: Lian Alberto Álvarez
- Tercer lugar: Arianna Anahí Altaminaro
Ganadores de la categoría Jr
- Primer lugar: Romina Ormart Robles
- Segundo lugar: Yolanda Guadalupe Nieves
- Tercer lugar: Irma Victoria Medina
Ganadores de la categoría juvenil
- Primer lugar: Italia Patricia Robles
- Segundo lugar: Maciel Paulette Castruita
- Tercer lugar: Hassel Díaz
