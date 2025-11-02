Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 2 de Noviembre, 2025
La Paz

Catrinas y Catrines engalanan el Malecón de La Paz durante concurso: lista de ganadoras y fotos

Nueve participantes se llevaron importantes premios tras participar en el concurso de Catrinas y Catrines que organizó el Ayuntamiento de La Paz con motivo del Día de Muertos
Carolina Solis
2 noviembre, 2025
Concurso de Catrinas 2025 La Paz, BCS

Glamour, galanura, coquetería y mucha tradición se vivió la noche de este sábado en el Malecón de La Paz, Baja California Sur, durante el concurso de Catrinas y Catrines que organizó el Ayuntamiento.

Decenas de niñas, niños y jóvenes conformaron la competencia de disfraces de Catrinas y Catrines que constaba de tres categorías: infantil, junior y juvenil, y cada una saldrían tres absolutos ganadores.

El asombro de los paceños inició con el Tradicional Desfile de Día de Muertos que se realizó a través del paseo Álvaro Obregón y finalmente quedó desbordado debido a la gran creatividad que cada uno de los participantes del concurso de Catrinas y Catrines tuvieron para realizar su vestuario y caracterización.

¡Niños y adultos querían la foto con su participante favorito!

Tras una pasarela, el jurado calificó a cada uno de los participantes llegando al dictamen final, siendo los absolutos ganadores los siguientes participantes:

Ganadores de la categoría infantil

  • Primer lugar: Bárbara Regina Hernández
  • Segundo lugar: Lian Alberto Álvarez
  • Tercer lugar: Arianna Anahí Altaminaro

Ganadores de la categoría Jr

  • Primer lugar: Romina Ormart Robles
  • Segundo lugar: Yolanda Guadalupe Nieves
  • Tercer lugar: Irma Victoria Medina

Ganadores de la categoría juvenil

  • Primer lugar: Italia Patricia Robles
  • Segundo lugar: Maciel Paulette Castruita
  • Tercer lugar: Hassel Díaz

