Catrinas Toman el Malecón de La Paz: Confirman Gran Desfile y Concursos Gratuitos

Festival de Día de Muertos se prepara en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, con una serie de actividades diseñadas para promover y difundir las tradiciones nacionales. El Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección General de Inclusión y Diversidad, extendió la invitación a toda la ciudadanía a participar en esta celebración. El objetivo principal de estos eventos es difundir las tradiciones de nuestro país, incluyendo concursos, desfiles y ofrendas.

Gran Desfile y Concursos de Catrinas

El evento central y más esperado es el Gran Desfile de Catrinas y Catrines, programado para el sábado primero de noviembre. La movilización iniciará a las 17:00 horas saliendo desde el Parque Cuahtémoc.

Los participantes recorrerán las calles hasta llegar al kiosco del malecón. En este punto, se llevará a cabo el Concurso de Catrinas, además de diversas presentaciones gratuitas para el público asistente.

Agenda Cultural en el Kiosco del Malecón

El director municipal de Cultura, Juan Lara Guzmán, explicó que las actividades culturales se concentrarán en el malecón. La programación en el kiosco ofrecerá una amplia variedad de arte escénico y musical.

El titular de cultura municipal invitó a todas las familias a que asistan y disfruten de estos eventos gratuitos enmarcados en el Día de Muertos. Para conocer la programación detallada de todos los recintos, los ciudadanos pueden consultar las redes sociales oficiales de la Dirección Municipal de Cultura.