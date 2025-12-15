“Caza Baches” en acción: cuadrillas atienden reportes ciudadanos en Los Cabos

Bacheo en puntos estratégicos

Los Cabos, BCS.– Las cuadrillas del programa “Caza Baches” continúan atendiendo reportes ciudadanos en distintos puntos del municipio, con trabajos recientes en la colonia Primero de Mayo, frente al Conalep de San José del Cabo, donde vecinas, vecinos y automovilistas solicitaron intervención urgente.

También se realizaron labores de mantenimiento en la zona hotelera, sobre la vialidad frente al hotel Las Mañanitas, que actualmente funciona como ruta alterna de desfogue vehicular por las obras en la Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur.

Respuesta directa a la ciudadanía

El programa, impulsado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, busca mejorar la movilidad urbana y ofrecer condiciones más seguras para peatones y conductores.

La Dirección General de Obras Públicas, encabezada por Christopher Enríquez González, mantiene cuadrillas activas que responden a los reportes enviados por la comunidad.

Cómo reportar un bache

La ciudadanía puede participar directamente en el programa. Para reportar un bache, se debe:

Incluir la ubicación exacta .

. Adjuntar una fotografía del desperfecto .

. Llamar al número (624) 592 9522.

Paciencia y precaución

Mientras se realizan los trabajos, el Ayuntamiento exhorta a la población a manejar con precaución en las zonas intervenidas y agradece la paciencia de la ciudadanía.

“Caza Baches” no solo repara vialidades. También fortalece el vínculo entre gobierno y comunidad, al responder directamente a las necesidades que surgen desde el terreno.