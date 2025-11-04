“Caza Baches” interviene la avenida Ignacio Zaragoza en San José del Cabo

Bacheo vespertino en una calle clave

Este lunes, la avenida Ignacio Zaragoza de San José del Cabo recibió atención urgente por parte del programa “Caza Baches”, impulsado por la Dirección Municipal de Obras Públicas. El equipo aplicó carpeta asfáltica en los tramos más dañados de esta arteria, una de las más transitadas de la ciudad.

Gracias al suministro anticipado de material, los trabajos comenzaron en horario vespertino, logrando avanzar 30 metros cuadrados en esta primera jornada.

Reparaciones emergentes ante deterioro visible

El director municipal de Obras Públicas, José Antonio Medina Fonseca, explicó que la vialidad presenta un deterioro considerable, especialmente en el tramo que conecta con el Centro Histórico, donde ya existe acabado de piedra.

“La estamos contemplando dentro de la cartera de proyectos para una repavimentación integral. Pero por temas de movilidad, estamos realizando trabajos emergentes para mejorar las condiciones de tránsito”, señaló.

Tránsito local y diálogo con vecinos

Durante las maniobras, el tránsito se restringió a vehículos locales. El personal mantuvo comunicación directa con vecinos, quienes fueron informados sobre el avance de las obras y la importancia de estas acciones.

“Estamos siendo respetuosos y sensibles con la comunidad. Les pedimos paciencia, porque estas acciones buscan mejorar la movilidad y seguridad vial”, agregó Medina.

Lee más: Padres acusan a la SEP de omisión ante plaga de garrapatas en escuelas

Lo que sigue: atención programada y seguridad

Las reparaciones continuarán de forma ordenada y programada, priorizando las vialidades con mayor necesidad. El objetivo es garantizar la seguridad de peatones y automovilistas, mientras se avanza en el mantenimiento urbano.

La avenida Zaragoza, por su carga vehicular y valor histórico, se mantiene como una prioridad para futuras intervenciones más profundas.