Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 31 de Enero, 2026
HomeLos CabosCaza Baches refuerza seguridad vial en Santa Rosa
Los Cabos

Caza Baches refuerza seguridad vial en Santa Rosa

Con el programa Caza Baches, el XV Ayuntamiento de Los Cabos rehabilitó tramos deteriorados de la Carretera Transpeninsular en Santa Rosa, priorizando la movilidad y la seguridad vial.
31 enero, 2026
0
13
Caza Baches atiende Carretera Transpeninsular en Santa Rosa

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Para mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial, el XV Ayuntamiento de Los Cabos mantiene de forma permanente el programa Caza Baches, una estrategia enfocada en la rehabilitación y conservación de las vialidades del municipio.

Como parte de estas acciones, se realizaron trabajos de Caza Baches en la Carretera Transpeninsular, a la altura de la colonia Santa Rosa, en San José del Cabo, bajo la coordinación de la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, a cargo de Christopher Enríquez González.

En esta zona se atendieron tramos con deterioro significativo, los cuales representaban un riesgo para automovilistas y transporte público. Las labores incluyeron la identificación y delimitación de baches, aplicación de mezcla asfáltica y compactación, con el objetivo de ofrecer una superficie más uniforme y segura.

El Ayuntamiento de Los Cabos reiteró que el programa Caza Baches continuará de manera constante y estratégica en distintas colonias del municipio, dando prioridad a vialidades con alto flujo vehicular y a reportes ciudadanos, para fortalecer la seguridad vial y mejorar la calidad de vida de las familias cabeñas.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Impulsan capacitación y autonomía económica de mujeres en Centros de Desarrollo de ...

Siguiente articulo

Gobernador de BCS y fantasías Mitofsky