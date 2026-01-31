Caza Baches refuerza seguridad vial en Santa Rosa

Para mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial, el XV Ayuntamiento de Los Cabos mantiene de forma permanente el programa Caza Baches, una estrategia enfocada en la rehabilitación y conservación de las vialidades del municipio.

Como parte de estas acciones, se realizaron trabajos de Caza Baches en la Carretera Transpeninsular, a la altura de la colonia Santa Rosa, en San José del Cabo, bajo la coordinación de la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, a cargo de Christopher Enríquez González.

En esta zona se atendieron tramos con deterioro significativo, los cuales representaban un riesgo para automovilistas y transporte público. Las labores incluyeron la identificación y delimitación de baches, aplicación de mezcla asfáltica y compactación, con el objetivo de ofrecer una superficie más uniforme y segura.

El Ayuntamiento de Los Cabos reiteró que el programa Caza Baches continuará de manera constante y estratégica en distintas colonias del municipio, dando prioridad a vialidades con alto flujo vehicular y a reportes ciudadanos, para fortalecer la seguridad vial y mejorar la calidad de vida de las familias cabeñas.

