Capturan a presunto cazador furtivo en Mezcales, Nayarit

En un operativo conjunto, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Décima Segunda Zona Naval con sede en Puerto Vallarta lograron la captura de un presunto cazador furtivo en el estado de Nayarit. La acción policial se derivó de una orden de aprehensión vigente contra el individuo, quien es señalado por portación ilegal de arma de fuego y graves afectaciones a la biodiversidad. Este supuesto cazador furtivo fue interceptado en las inmediaciones de Mezcales, poniendo fin a una serie de actividades ilícitas que atentaban contra la fauna silvestre de la región.

La detención se llevó a cabo durante la tarde-noche del viernes 23 de enero en el concurrido crucero de Mezcales, sobre el boulevard Riviera Nayarit. El hombre, de entre 40 y 45 años de edad, fue sorprendido por las fuerzas federales mientras vestía una camisa azul y gorra. Según los reportes de la Fiscalía General de la República, el sujeto era investigado por utilizar armamento para agredir a especies protegidas, lo que constituye un delito de orden federal en una zona de alto valor ecológico.

Tras ser asegurado, el imputado fue trasladado a las instalaciones de la subsede federal en Bucerías, donde quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal. Esta autoridad será la responsable de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del detenido en las próximas horas, bajo los cargos de atentar contra el equilibrio ambiental en Bahía de Banderas.

Las autoridades han enfatizado que las afectaciones a la biodiversidad en el municipio de Bahía de Banderas son una prioridad para la Fiscalía General de la República. Al ser una zona catalogada con un inmenso valor ecológico, cualquier actividad de caza no autorizada pone en riesgo el patrimonio natural de Nayarit. El uso de armas sin registro para estos fines agrava la situación legal del implicado, quien ahora enfrenta un proceso penal riguroso.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) informó que el hombre presuntamente realizaba disparos contra fauna silvestre de manera sistemática. Por ello, la coordinación con la Décima Segunda Zona Naval con sede en Puerto Vallarta resultó fundamental para ejecutar la orden de aprehensión de manera limpia y sin incidentes, protegiendo así el entorno natural que caracteriza a la Riviera Nayarit.

Finalmente, el Ministerio Público Federal exhortó a la ciudadanía a denunciar este tipo de actos de depredación ambiental. La detención de este sujeto representa un avance en la lucha contra la impunidad en delitos ambientales, asegurando que quienes atenten contra la fauna en Bahía de Banderas enfrenten las consecuencias legales pertinentes ante la justicia mexicana.

