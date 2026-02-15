Cazzu sorprende en concierto de Bad Bunny en Argentina: Euforia en el Estadio La Plata

La cantante argentina Cazzu fue una de las invitadas especiales durante el concierto que Bad Bunny ofreció en el Estadio Ciudad de La Plata como parte de su gira internacional.

La intérprete subió al escenario ante miles de asistentes y sorprendió al público al compartir micrófono con el artista puertorriqueño. Su participación fue recibida con ovaciones y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche en redes sociales.

El concierto formó parte de la gira internacional de Bad Bunny, que ha logrado llenos totales en varias ciudades de América Latina. En Argentina, el artista reunió a decenas de miles de fanáticos en el recinto de La Plata, donde presentó un espectáculo con producción audiovisual de gran formato, efectos especiales y un repertorio que incluyó sus mayores éxitos.

La presencia de Cazzu también fue interpretada como un respaldo entre figuras del movimiento urbano latino, en un contexto donde ambos artistas mantienen una fuerte conexión con el público joven.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado nuevas colaboraciones, pero el encuentro sobre el escenario reavivó especulaciones entre sus seguidores.

Únete AQUÍ TRIBUNA DE MÉXICO .

. Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/