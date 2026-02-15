Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 15 de Febrero, 2026
HomeEspectáculosCazzu sorprende en concierto de Bad Bunny en Argentina: Euforia en el Estadio La Plata
Espectáculos

Cazzu sorprende en concierto de Bad Bunny en Argentina: Euforia en el Estadio La Plata

La cantante argentina apareció de forma inesperada en el escenario junto a Bad Bunny, desatando la locura de miles de fanáticos en el Estadio Ciudad de La Plata
15 febrero, 2026
0
13
Cazzu Bad Bunny Argentina

Especial

La cantante argentina Cazzu fue una de las invitadas especiales durante el concierto que Bad Bunny ofreció en el Estadio Ciudad de La Plata como parte de su gira internacional.

La intérprete subió al escenario ante miles de asistentes y sorprendió al público al compartir micrófono con el artista puertorriqueño. Su participación fue recibida con ovaciones y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche en redes sociales.

El concierto formó parte de la gira internacional de Bad Bunny, que ha logrado llenos totales en varias ciudades de América Latina. En Argentina, el artista reunió a decenas de miles de fanáticos en el recinto de La Plata, donde presentó un espectáculo con producción audiovisual de gran formato, efectos especiales y un repertorio que incluyó sus mayores éxitos.

La presencia de Cazzu también fue interpretada como un respaldo entre figuras del movimiento urbano latino, en un contexto donde ambos artistas mantienen una fuerte conexión con el público joven.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado nuevas colaboraciones, pero el encuentro sobre el escenario reavivó especulaciones entre sus seguidores.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasArgentinaBad BunnyCazzu
Articulo anterior

Horarios y rutas de los desfiles del Carnaval La Paz 2026

Siguiente articulo

¿Los libros de Texto Gratuitos volverán a cambiar? Estos ajustes anunció Claudia ...