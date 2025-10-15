Cazzu habla sobre boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

La cantante argentina Cazzu llegó a México en medio de gran expectación mediática, motivada por la polémica que rodea a Christian Nodal y Ángela Aguilar, tras la reciente boda del cantante sonorense con la integrante de la dinastía Aguilar. Los rumores de una presunta infidelidad de Nodal hacia Cazzu reavivaron el interés sobre la vida personal de la artista.

Al ser abordada por los reporteros, Cazzu aclaró que desconocía por completo el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar hasta casi el momento en que se hizo público. La cantante expresó que Nodal solo le informó un día antes de que las fotos del romance salieran a la luz, negando así versiones de que hubiera tenido conocimiento previo.

La intérprete explicó con calma que, aunque se cuestionó sobre la presunta infidelidad de Nodal durante su relación, no se siente afectada y no desea alimentar la polémica: “Si alguien me hubiera sido infiel, no hubiese sido la primera vez. Yo sí soy súper leal y creo en la lealtad”, comentó Cazzu.

Sobre la vida privada de Christian Nodal y su familia, Cazzu se mostró tajante y reafirmó que no daría entrevistas para hablar de la familia de nadie ni de detalles de su relación pasada. La cantante subrayó que prefiere guardar los mejores recuerdos de su vínculo y enfocarse en su carrera artística.

La artista destacó que su postura se basa en la madurez y el respeto, priorizando lo positivo de sus experiencias personales y evitando conflictos mediáticos: “De nuestra relación yo guardo lo mejor. Lo he querido muchísimo y creo que hay cosas que se deberían respetar”, afirmó Cazzu.

La intérprete también puntualizó que no pretende confrontar a Christian Nodal ni discutir la boda ni la relación con Ángela Aguilar públicamente, manteniendo así un perfil reservado y profesional ante los medios.

En cuanto a su agenda, Cazzu tiene programada una presentación en Guadalajara el próximo 16 de octubre, como parte de su gira por Latinoamérica, demostrando que su enfoque principal sigue siendo la música y los proyectos artísticos.