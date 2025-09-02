Cazzu acusa a Christian Nodal de impedirle viajar con su hija: estalla el conflicto legal

La reconocida cantante argentina Cazzu reveló recientemente detalles de un polémico conflicto legal con su expareja, el intérprete mexicano Christian Nodal, relacionado con la custodia y los permisos de viaje de su hija Inti.

En el popular podcast Se Regalan Dudas, Cazzu compartió que lleva más de un año esperando la autorización de Nodal para que su hija la acompañe en compromisos profesionales, pero hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta positiva. Esta situación ha generado tensión mediática y debates sobre los derechos parentales y el bienestar infantil.

La lucha de Cazzu por viajar con su hija

Durante una mediación legal, el abogado de Christian Nodal advirtió a Cazzu que su cliente podría revocar el permiso de viaje “cuando tuviera ganas”, lo que la cantante interpretó como una amenaza directa.

Cazzu confesó sentirse como una “criminal” por intentar viajar con su hija sin la autorización requerida, y reflexionó sobre las desigualdades que enfrentan muchas madres en situaciones similares, resaltando la vulnerabilidad de quienes no cuentan con recursos legales sólidos.

Este enfrentamiento ha generado críticas hacia Christian Nodal, ya que observadores y seguidores sugieren que su negativa a firmar el permiso busca ejercer control sobre Cazzu y su hija Inti, limitando sus oportunidades de desarrollo y experiencias personales.

A pesar de la presión mediática, Cazzu ha decidido no llevar el caso a tribunales, reconociendo que posee los medios para evitar ese proceso, aunque señaló que muchas madres solteras no cuentan con esa posibilidad, lo que evidencia la desigualdad en el acceso a la justicia.

La situación ha afectado emocionalmente a Cazzu, quien ha utilizado su plataforma para denunciar las dificultades que enfrentan las madres solteras en conflictos de custodia, buscando generar conciencia sobre los desafíos legales y personales que surgen en estas circunstancias.

Expertos legales consultados por diversos medios destacan que este tipo de disputas, aunque privadas, reflejan un problema más amplio sobre la negociación de derechos parentales, los permisos de viaje de menores y la influencia de la fama en conflictos familiares.

El caso continúa siendo un tema de interés público, con seguidores de ambas celebridades pendientes de cualquier actualización sobre la situación de Inti y el eventual desenlace de este conflicto legal que mantiene a Cazzu y Christian Nodal en el ojo del huracán mediático.