Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 16 de Agosto, 2025
HomeLa Paz¡Que no se te pase! Este lunes inician inscripciones del CBTIS en BCS; aquí todos los detalles
La Paz

¡Que no se te pase! Este lunes inician inscripciones del CBTIS en BCS; aquí todos los detalles

CBTIS 62 actualizó documento requerido para inscripción, debe entregarse juntos con los demás formatos
Joaquín Sánchez Castro
16 agosto, 2025
0
28
CBTIS 062 actualiza Aviso de Privacidad Integral y anuncia fechas de inscripción para la generación 2025-2028

Foto: IA

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 62 notificó a su comunidad estudiantil de la generación 2025-2028 que el documento denominado Compartir información a terceros ha sido reemplazado por el Aviso de Privacidad Integral, emitido por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).

La institución señaló que este documento deberá imprimirse, llenarse con nombre y firma de la persona que realice la inscripción, y entregarse en ventanilla junto con la ficha de inscripción, la carta compromiso, la carta consentimiento y la revisión de útiles escolares.

El proceso de inscripción se llevará a cabo del lunes 18 al viernes 22 de agosto con la siguiente programación:

  • Lunes 18: grupos A y B
  • Martes 19: grupos C y D
  • Miércoles 20: grupos E y F
  • Jueves 21: grupos G y H
  • Viernes 22: para quienes no acudieron en la fecha asignada.

El horario de atención en ventanillas de control escolar será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en el turno matutino, y de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. en el vespertino.

El CBTIS 62 reiteró a madres, padres y tutores la importancia de presentar la documentación completa para garantizar un proceso ágil y ordenado, y puso a disposición sus canales de comunicación oficiales para resolver dudas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCbtis 62Ciclo escolarEducación
Articulo anterior

Robos en Los Cabos aumentan 4.7% en lo que va de 2025

Siguiente articulo

Preocupación por la Sierra de la Laguna y el PDU: “Nuestros pueblos ...