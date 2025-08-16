¡Que no se te pase! Este lunes inician inscripciones del CBTIS en BCS; aquí todos los detalles

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 62 notificó a su comunidad estudiantil de la generación 2025-2028 que el documento denominado Compartir información a terceros ha sido reemplazado por el Aviso de Privacidad Integral, emitido por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).

La institución señaló que este documento deberá imprimirse, llenarse con nombre y firma de la persona que realice la inscripción, y entregarse en ventanilla junto con la ficha de inscripción, la carta compromiso, la carta consentimiento y la revisión de útiles escolares.

El proceso de inscripción se llevará a cabo del lunes 18 al viernes 22 de agosto con la siguiente programación:

Lunes 18: grupos A y B

Martes 19: grupos C y D

Miércoles 20: grupos E y F

Jueves 21: grupos G y H

Viernes 22: para quienes no acudieron en la fecha asignada.

El horario de atención en ventanillas de control escolar será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en el turno matutino, y de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. en el vespertino.

El CBTIS 62 reiteró a madres, padres y tutores la importancia de presentar la documentación completa para garantizar un proceso ágil y ordenado, y puso a disposición sus canales de comunicación oficiales para resolver dudas.

