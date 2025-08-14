CDM “El Piojillo” cerró su primer curso; en septiembre llega la robótica

Entre aplausos de padres de familia y sonrisas infantiles, la alcaldesa Milena Quiroga Romero clausuró el primer Curso de Verano realizado en el Centro Deportivo Municipal (CDM) “El Piojillo”, una instalación de reciente apertura que, durante cuatro semanas, albergó actividades deportivas y culturales para 40 niñas y niños.

La presidenta municipal destacó que el espacio fue planeado para ofrecer alternativas seguras de recreación durante las vacaciones, aunque reconoció que fue clave ajustar los horarios para evitar la exposición al sol en las actividades al aire libre. También resaltó que cada viernes los pequeños fueron trasladados al CEDEM Guillermo “Memo” Ayón para clases en alberca, usando la unidad “Tiburón Ballena” del municipio.

Durante el evento, Quiroga Romero aprovechó para anunciar que en septiembre el centro sumará una clase de robótica, con el objetivo de fomentar el pensamiento lógico y la resolución de problemas entre los menores:

“Es importante que nuestras niñas y niños busquen soluciones de manera lógica, y la robótica es una herramienta para ello”.

