CDMX: se registran 22 muertos por explosión de pipa

La tragedia en el Puente La Concordia de la Ciudad de México (CDMX), lleva hasta las 22 horas de este viernes un saldo de 22 personas fallecidas, 25 hospitalizadas y 37 dadas de alta, luego de la explosión de una pipa de gas ocurrida la tarde de este jueves.

Las autoridades informaron que el caso de dos víctimas sigue en investigación: un hombre que ya perdió la vida y una mujer que permanece en estado crítico, quienes hasta el momento no han sido identificados por familiares

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, el varón tendría entre 40 y 50 años de edad, de complexión mediana, cabello castaño y piel moreno claro. Se indicó que ingresó sin pertenencias y que se manejan dos posibles nombres: “Gilberto Aarón” o “Aarón Gustavo Hernández López”.

La mujer, de entre 15 y 25 años, presenta cicatriz por cesárea y cuatro tatuajes distintivos, por lo que se solicitó el apoyo de la ciudadanía para su identificación. Las autoridades difundieron foto boletines a través de medios nacionales para localizar a sus familiares.

Los peritajes preliminares apuntan a que el accidente se originó por exceso de velocidad de la pipa, lo que habría provocado golpes contra los muros del Puente La Concordia, generando una fuga de gas de aproximadamente 40 centímetros que derivó en la explosión.

La Fiscalía de la CDMX no descarta que un impacto con un objeto sólido haya contribuido al rompimiento del tanque. Los investigadores continúan analizando evidencia para determinar responsabilidades.

En respuesta, el Gobierno de la capital instaló un Comité de Solidaridad en coordinación con la ONU, la UNAM, la Cruz Roja y el sector privado, a fin de canalizar recursos y apoyo para las víctimas y sus familias.

Las autoridades de la CDMX reiteraron que la prioridad es la atención médica de los heridos, así como el acompañamiento psicológico y jurídico para los deudos de quienes fallecieron en esta tragedia.