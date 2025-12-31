CDMX decreta Alerta Roja por frío en la Alcaldía Tlalpan

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) activó distintos niveles de alerta ante el pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana de este miércoles 31 de diciembre de 2025, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC).

La medida busca reducir riesgos a la salud de la población en la capital del país ante condiciones de frío intenso que se presentarán las siguientes oras, especialmente en las zonas altas de la CDMX.

De acuerdo con la SGIRPC, se decretó Alerta Roja en la Alcaldía de Tlalpan, donde se prevén temperaturas de hasta menos dos grados Celsius. Además, se activará Alerta Naranja en cinco alcaldías y Alerta Amarilla en otras diez, debido a los descensos térmicos que se registrarán desde los primeros minutos del último día del año.

Alcaldías y fase de alerta en la CDMX

Alerta Roja Tlalpan

Alerta Naranja Álvaro Obregón Cuajimalpa La Magdalena Contreras Milpa Alta Xochimilco

Alerta Amarilla Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Tláhuac Venustiano Carranza



La dependencia capitalina detalló que las temperaturas máximas durante las tardes del 31 de diciembre y 1 de enero no superarán los 22 grados en la CDMX, por lo que se exhortará a la población a extremar precauciones, especialmente en zonas altas y rurales de la Ciudad de México.

Entre las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil se incluye el uso de varias capas de ropa, cubrir boca y nariz para evitar la inhalación de aire frío, consumir frutas y verduras, ventilar adecuadamente espacios donde se utilicen calentadores y evitar el uso de pirotecnia.

Asimismo, se pidió identificar módulos de salud y acudir a ellos ante cualquier malestar, como parte de las acciones preventivas en la CDMX.