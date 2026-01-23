CDMX se consolida como destino gastronómico líder en FITUR 2026

La Ciudad de México (CDMX) se consolidó como un referente global del turismo gastronómico durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, donde México fue el país invitado de honor.

En la 46ª edición de FITUR, celebrada del 21 al 25 de enero, la capital mexicana presentó una propuesta culinaria basada en la riqueza de su patrimonio gastronómico, la diversidad de sus sabores y la vitalidad de mercados icónicos como San Juan y La Merced, reconocidos a nivel internacional.

La CDMX fue catalogada como “el destino de moda”, destacando el papel de las cocineras tradicionales y el valor del patrimonio cultural inmaterial, elementos que posicionan a la ciudad como un punto de encuentro entre tradición e innovación culinaria. Actividades realizadas en la Casa de México en España reforzaron esta proyección ante el turismo europeo.

Además de su oferta gastronómica, la capital subrayó su relevancia como sede del Mundial de la FIFA 2026, lo que fortalece su visibilidad internacional y amplía su atractivo turístico. La ciudad integra sabores de todas las regiones del país, consolidándose como un epicentro culinario de México y un destino clave para viajeros que buscan experiencias auténticas.

La participación en FITUR reafirmó a la gastronomía mexicana como un eje estratégico del desarrollo turístico, posicionando a la Ciudad de México no solo como un destino deportivo y cultural, sino como un imperdible gastronómico a nivel mundial.

