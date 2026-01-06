Habrían identificado a dueña de vehículo que atropelló y arrastró a motociclista en la CDMX

Las autoridades de la CDMX habrían identificado a la presunta dueña del Honda City relacionado con el atropellamiento y muerte de un motociclista en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, aunque las investigaciones continúan para confirmar quién conducía el vehículo.

El hecho ocurrió cuando un automóvil impactó a una motocicleta en la que viajaba el motociclista, quien fue arrastrado varios metros sin que el Vehículo se detuviera tras el choque. Reportes periodísticos señalaron que la propietaria registrada del Honda City sería Gaby N, información que forma parte de las líneas de investigación abiertas en la CDMX.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) precisó que, si bien ya se cuenta con la identificación del vehículo, las placas y la persona a cuyo nombre está registrado, no existe aún certeza de que esa persona fuera la conductora.

El vehículo fue localizado horas después en calles de Nezahualcóyotl, donde policías detectaron el automóvil abandonado, sin placas y con daños compatibles con un atropellamiento.

De acuerdo con videos analizados por autoridades, el Honda City impactó a la motocicleta en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6, tras lo cual el vehículo continuó su trayecto. La víctima fue identificada como Roberto N, de 52 años de edad, quien se dirigía a recoger a su pareja cuando ocurrió el hecho, según confirmaron autoridades de la Ciudad de México.

Elementos de investigación de la FGJCDMX trabajan de manera coordinada con autoridades del Estado de México para el análisis pericial del vehículo y la motocicleta. Hasta el momento, han sido localizados el automóvil y la motocicleta, sin que se reporten personas detenidas por este caso ocurrido en Iztapalapa.

