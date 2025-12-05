¿Tienes auto? CDMX anuncia placas nuevas y adiós a la tenencia

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que prepara importantes cambios para automovilistas en 2026, un paquete de medidas que busca mejorar el orden vehicular y ajustar beneficios fiscales dirigidos a quienes circulan por la capital.

La Secretaría de Movilidad adelantó que para el próximo año se prevé emplacar hasta 300 mil vehículos adicionales, una cifra que refleja el crecimiento del parque vehicular y la necesidad de actualizar el registro para mejorar la supervisión y agilizar trámites.

Al mismo tiempo, se continuará aplicando la exención de tenencia para autos cuyo valor no exceda los 638 mil pesos, siempre y cuando los propietarios cumplan con los requisitos establecidos. Este esquema se mantendrá como incentivo económico para reducir la carga fiscal de los dueños de vehículos de gama media.

LEER MÁS: ¡OTRA VEZ! Trump pone en riesgo el T-MEC: ¿Qué implica para México y Canadá su posible expiración?

La medida fiscal busca favorecer el cumplimiento de contribuciones y evitar el rezago en el pago de derechos.

Estas disposiciones responden al creciente número de autos que circulan en la CDMX, lo que hace necesario reforzar procesos de control y actualización, además de mantener apoyos que ayuden a los conductores a enfrentar los costos asociados a la movilidad.

Asimismo, se anticipa que 2026 será un año clave para ordenar el registro vehicular, mejorar la trazabilidad de autos recién adquiridos y facilitar el cumplimiento de trámites.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.