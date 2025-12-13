En CDMX condenan a falso trabajador de CFE por violación

En la CDMX, un hombre identificado como Marcelo “N” fue condenado a 37 años, 10 meses y 15 días de prisión tras ser hallado culpable de violación agravada y robo, luego de que se comprobara que se hacía pasar por trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, para ingresar a domicilios de la Ciudad de México y agredir sexualmente a mujeres.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, FGJCDMX, informó que el sentenciado utilizaba vestimenta y objetos que simulaban ser oficiales de la CFE, bajo el pretexto de realizar revisiones eléctricas, lo que le permitía ganarse la confianza de las víctimas y acceder a sus viviendas sin levantar sospechas.

De acuerdo con las investigaciones, una vez dentro de los domicilios, el agresor cometía actos de violación contra las mujeres y las despojaba de dinero y pertenencias, repitiendo un mismo modus operandi en distintos puntos de la CDMX, lo que permitió establecer un patrón delictivo.

El primer caso documentado ocurrió el 21 de septiembre de 2016, por el cual la autoridad judicial impuso una pena de 11 años y seis meses de prisión, además de ordenar la reparación integral del daño a la víctima afectada.

El segundo fallo correspondió a hechos registrados el 14 de noviembre de 2022, cuando un tribunal dictó una sentencia de 26 años, cuatro meses y 15 días de cárcel, así como el pago de multa, reparación del daño moral y material, y la cobertura de gastos médicos.

La suma de ambas resoluciones dio como resultado una condena total de 37 años, 10 meses y 15 días de prisión, una de las más severas dictadas en la Ciudad de México por este tipo de delitos cometidos mediante suplantación de identidad.

Marcelo “N” fue detenido en diciembre de 2022 por elementos de la Policía de Investigación y, según la FGJCDMX, enfrenta al menos seis procesos penales adicionales por hechos similares, todos relacionados con la suplantación de personal de la CFE para agredir a más víctimas en la CDMX.