Cae joven en CDMX tras presunto homicidio y delatarse por video

Un joven de 18 años, identificado como Ulises Enrique “N”, fue capturado en la Ciudad de México luego de que presuntamente cometiera un asesinato con un arma blanca y enviara, por una aparente equivocación, el video del acto a su propia madre. Los hechos se suscitaron en la alcaldía Milpa Alta, donde la mujer, al recibir las impactantes imágenes, decidió alertar de inmediato a los cuerpos de seguridad de la CDMX.

De acuerdo con los reportes oficiales, el crimen ocurrió la noche del viernes 17 de enero de 2026 en el pueblo de San Agustín Othenco. Personal de la Policía de Investigación en Milpa Alta recibió a la denunciante, quien se encontraba en estado de crisis tras observar el material audiovisual que su hijo le había compartido vía mensajería instantánea. Esta evidencia fue fundamental para que las autoridades de la CDMX localizaran el punto exacto del ataque.

Al arribar al sitio señalado en el video, los agentes confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida sobre el pavimento, el cual presentaba heridas punzocortantes en el cuello. Gracias a las características de la vestimenta del presunto homicida observadas en la grabación, se desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones de Milpa Alta, logrando la interrupción de su huida a pocas calles de la escena.

Tras su detención, Ulises Enrique “N” fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Homicidio, donde se inició el proceso legal para determinar su responsabilidad en este hecho violento en la CDMX. Los peritos de la unidad de criminalística móvil procesaron la escena para recolectar indicios que fortalezcan la carpeta de investigación ante el Ministerio Público.

Las investigaciones preliminares indican que el presunto homicida se grabó momentos después de utilizar el arma blanca, material que ahora forma parte de las pruebas principales. La Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Homicidio analizará el dispositivo móvil para confirmar si hubo otros implicados o si existen más registros de actos delictivos cometidos por el sujeto en la zona de Milpa Alta.

Finalmente, el Ministerio Público será el encargado de definir la situación jurídica del joven de 18 años. Este caso ha generado conmoción en la Ciudad de México debido a la frialdad del sospechoso al documentar el suceso y el papel decisivo que tuvo su madre para que la justicia pudiera actuar de manera pronta y expedita.

