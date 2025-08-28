¡Sorpresa en CDMX! Jeff Bezos y su esposa en exploración inesperada

El magnate fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa, la reconocida presentadora Lauren Sánchez, realizaron una visita a la Ciudad de México, un mes después de celebrar su boda en Italia.

La pareja fue avistada el miércoles Casa Azul de Frida Kahlo, ubicada en Coyoacán, al sur de la capital mexicana. La periodista, de ascendencia mexicana, y el multimillonario, llegaron a la metrópoli el martes y fueron escoltados por un equipo de seguridad.

En el lugar, Jeff Bezos vestía una playera polo negra con un sencillo pantalón de mezclilla, y Lauren Sánchez lucía un vestido blanco. Según información difundida por la revista ‘Quién’, la pareja tiene previsto recorrer otros museos y disfrutar de una cena en un restaurante de la colonia Condesa.

Itinerario más allá de la capital

Personal cercano a su equipo de seguridad reveló que los Bezos también planean una visita a las impresionantes Pirámides de Teotihuacán. Su estancia en la capital mexicana se extenderá hasta el día siguiente, para luego dirigirse a un destino de playa.

Un enlace matrimonial de alto perfil

La boda de la pareja se celebró un mes atrás en Venecia, Italia, y fue un evento que se extendió por varios días.

Entre los invitados que presenciaron la unión se encontraban figuras como Bill Gates, Oprah Winfrey, Gayle King, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Karlie Kloss, Leonardo DiCaprio, Usher y Tom Brady.