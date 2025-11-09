CDMX lanza votación para elegir el nombre de su mascota del Mundial 2026
Un ajolote con identidad tricolor
A poco más de medio año para que la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegue a la capital del país, el Gobierno de la Ciudad de México presentó oficialmente a la mascota que representará a la CDMX durante el torneo.
Se trata de un ajolote rosa, con penacho tricolor y uniforme inspirado en los colores nacionales. Aunque el diseño ya fue revelado, aún falta definir un aspecto importante: su nombre.
Cinco opciones y una votación abierta
Para elegir el nombre, la administración capitalina lanzó una votación pública en la red social X (antes Twitter). Las cinco opciones finalistas son:
- Ajolín
- Tenochito
- Chilangolín
- Ajogol
- Pochtli
La figura combina elementos prehispánicos y deportivos. Lleva camiseta roja, short verde y un penacho con tonos azul, verde y amarillo, lo que refleja la diversidad cultural de la ciudad.
Más que una mascota: símbolo de identidad
Este proceso forma parte de la campaña de promoción cultural y turística que impulsa la CDMX como una de las sedes principales del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá.
Además de representar a la ciudad, la mascota busca reflejar la identidad, diversidad y hospitalidad de los capitalinos. También promueve la conservación de especies endémicas, como el ajolote, que es símbolo de resistencia y mexicanidad.
El nombre se anunciará pronto
La votación estará abierta durante los próximos días. El nombre ganador se dará a conocer en un evento especial, previo a las celebraciones deportivas que se realizarán en la capital con motivo del Mundial.
