Domingo 9 de Noviembre, 2025
Deportes

CDMX lanza votación para elegir el nombre de su mascota del Mundial 2026

El ajolote rosa representará a la capital durante la justa mundialista; el público decidirá su nombre
Juan Butterfield
9 noviembre, 2025
Especial

Un ajolote con identidad tricolor

A poco más de medio año para que la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegue a la capital del país, el Gobierno de la Ciudad de México presentó oficialmente a la mascota que representará a la CDMX durante el torneo.

Se trata de un ajolote rosa, con penacho tricolor y uniforme inspirado en los colores nacionales. Aunque el diseño ya fue revelado, aún falta definir un aspecto importante: su nombre.

Cinco opciones y una votación abierta

Para elegir el nombre, la administración capitalina lanzó una votación pública en la red social X (antes Twitter). Las cinco opciones finalistas son:

  • Ajolín
  • Tenochito
  • Chilangolín
  • Ajogol
  • Pochtli

La figura combina elementos prehispánicos y deportivos. Lleva camiseta roja, short verde y un penacho con tonos azul, verde y amarillo, lo que refleja la diversidad cultural de la ciudad.

Más que una mascota: símbolo de identidad

Este proceso forma parte de la campaña de promoción cultural y turística que impulsa la CDMX como una de las sedes principales del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá.

Además de representar a la ciudad, la mascota busca reflejar la identidad, diversidad y hospitalidad de los capitalinos. También promueve la conservación de especies endémicas, como el ajolote, que es símbolo de resistencia y mexicanidad.

El nombre se anunciará pronto

La votación estará abierta durante los próximos días. El nombre ganador se dará a conocer en un evento especial, previo a las celebraciones deportivas que se realizarán en la capital con motivo del Mundial.

