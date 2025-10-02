CDMX prepara mega marcha por ¡el 2 de octubre no se olvida!

La Ciudad de México (CDMX) se preparará para la conmemoración del 2 de octubre de 1968, en un evento donde se recordará que este día no se olvida. Se estima que miles de personas participarán en la marcha en honor a los estudiantes asesinados en Tlatelolco, mientras diversas organizaciones y colectivos se reunirán para exigir justicia y memoria histórica.

Durante la mañana del 2 de octubre, se prevé que varios colectivos comiencen a concentrarse en puntos cercanos a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Entre los grupos se encontrarán el Conservatorio Nacional de Música y la Brigada Silvestre Revueltas, quienes iniciarán su llegada desde las 15:00 horas, horas antes del inicio formal de la movilización.

En la tarde del 2 de octubre, la marcha se pondrá en marcha desde la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo de la CDMX. La ruta pasará por la Avenida Ricardo Flores Magón, el Eje Central Lázaro Cárdenas y la Avenida 5 de Mayo, con llegada programada al Zócalo capitalino, donde se realizarán pronunciamientos y homenajes a los estudiantes de 1968.

Se anticipa que, durante la tarde y primeras horas de la noche, las autoridades de la CDMX implementarán cortes de tráfico y calles cerradas a lo largo de la ruta de la movilización. Entre las vialidades afectadas se incluirán la Avenida Ricardo Flores Magón, el Eje Central Lázaro Cárdenas y la Avenida 5 de Mayo, por lo que se recomendará a conductores y peatones planificar rutas alternas.

El Comité 68 Pro Libertades Democráticas aseguró que la marcha del 2 de octubre en Tlatelolco no solo recordará la matanza de los estudiantes, sino que también visibilizará demandas actuales, incluyendo justicia por Ayotzinapa, alto al genocidio en Gaza y soluciones ante la crisis de desaparecidos en México.

Se espera que los participantes porten pancartas, mantengan consignas históricas de no se olvida y recuerden a las víctimas del 2 de octubre, en un acto que combinará la memoria histórica con la protesta social contemporánea.

El operativo vial se reforzará en torno a Tlatelolco, con presencia de personal de seguridad para garantizar la circulación de los peatones y el resguardo de la marcha, asegurando que la movilización se desarrolle de manera ordenada y segura.

Además, se proyecta que los puntos de concentración en el Metro Tlatelolco y alrededores funcionen como filtros de seguridad y organización, permitiendo que los colectivos y participantes ingresen progresivamente a la ruta de la marcha, evitando aglomeraciones y riesgos.