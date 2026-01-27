CDMX padece contrastes térmicos extremos con amaneceres gélidos y atardeceres veraniegos

El amanecer más frío de la semana marcará a la Ciudad de México con temperaturas inferiores a los 3 grados Celsius, en un episodio que confirma la intensidad y volatilidad del invierno capitalino. Este escenario se produce tras un inicio de semana dominado por contrastes abruptos entre madrugadas gélidas y tardes inusualmente cálidas, una combinación que mantiene en alerta a autoridades y población.

El comportamiento térmico reciente exhibe la magnitud del fenómeno, luego de que en Topilejo, alcaldía Tlalpan, se registrara una mínima de 3.8 grados durante la mañana, mientras que horas más tarde la ciudad alcanzó hasta 26.1 grados en zonas como Vallejo, en Gustavo A. Madero. Esta oscilación de más de 20 grados en un mismo día refleja la influencia del aire frío nocturno y el rápido calentamiento urbano diurno.

Leer más: México enfrenta una semana de frío extremo, lluvias y vientos severos

Las autoridades capitalinas activaron alertas por frío en toda la ciudad, incluso en una jornada con máximas superiores a los 24 grados, debido al riesgo que representan las bajas temperaturas nocturnas y matutinas. Las alcaldías de Tlalpan y La Magdalena Contreras permanecen bajo alerta Naranja por temperaturas de entre 4 y 6 grados, mientras que el resto del territorio capitalino se mantiene en alerta Amarilla.

Los próximos días no traerán un alivio real, ya que los contrastes térmicos persistirán tanto durante el resto de la semana como en la siguiente. Los amaneceres seguirán siendo fríos en prácticamente toda la ciudad, mientras que por la tarde el termómetro volverá a escalar hasta valores cercanos o incluso superiores a los 26 grados, especialmente en zonas densamente urbanizadas.

Leer más: Sarampión vuelve a encender alertas en México: un solo caso puede detonar hasta 20 contagios

Las diferencias entre alcaldías seguirán siendo notorias, con el centro de la ciudad —incluyendo Cuauhtémoc— calentándose con mayor rapidez durante el día y conservando más calor por la noche. En contraste, las demarcaciones del sur y poniente continuarán registrando las temperaturas más bajas al amanecer, particularmente en zonas elevadas.

Entre miércoles y sábado se prevén mínimas inferiores a los 6 grados en Cuajimalpa, Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Tlalpan, Tláhuac y Milpa Alta, con valores aún menores en las partes más altas. En el resto de la ciudad, las temperaturas matutinas oscilarán entre 8 y 10 grados, mientras que por la tarde se alcanzarán entre 23 y 25 grados en el centro, norte y oriente, con posibles picos por encima de los 26 grados.

Leer más: Mundial 2026: lo que sí y lo que no pueden hacer los negocios ante las reglas de la FIFA

El escenario cambiará de forma significativa hacia el fin de semana, cuando un frente frío avance por la costa del Golfo de México y una nueva masa de aire frío comience a dominar la mitad oriental del país, incluida la capital. La tarde del sábado se perfila como particularmente fría, con cielo nublado y máximas que apenas rondarán entre 17 y 19 grados en el centro, norte y oriente, y valores menores a 15 grados en el sur y poniente.

Durante la noche del sábado y el amanecer del domingo se incrementa la probabilidad de alertas generalizadas por frío en todas las alcaldías. Zonas como Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza podrían registrar las temperaturas más bajas de la temporada invernal, mientras que en el sur y poniente se anticipan valores por debajo de los 4 grados e incluso cercanos al punto de congelación en áreas elevadas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO